У багатомільйонному Києві може зовсім зникнути водне поло (відео)

Тренуватися спортсменам доводиться за власний рахунок у басейні Київського політехнічного інституту

За останні 20 років про олімпійський вид спорту, який є одним із найскладніших для людини і розвиває усі групи м’язів, забули майже всі. Водне поло — не той вид спорту, яким можна займатися будь-де. Змагання проводяться в басейнах від 25 метрів і більше. У столиці таким був басейн «Динамо». Однак про нього вже згадують у



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Тренуватися спортсменам доводиться за власний рахунок у басейні Київського політехнічного інституту

За останні 20 років про олімпійський вид спорту, який є одним із найскладніших для людини і розвиває усі групи м’язів, забули майже всі.

Водне поло — не той вид спорту, яким можна займатися будь-де. Змагання проводяться в басейнах від 25 метрів і більше. У столиці таким був басейн «Динамо».

Однак про нього вже згадують у минулому часі.

Наразі на місці колишньої спортивної споруди, у якій зростали гравці світового рівня на чолі з олімпійським чемпіоном Олексієм Баркаловим, розташувалася автомобільна стоянка.

Тренуватися спортсменам доводиться за власний рахунок у басейні Київського політехнічного інституту — і то лише годину — або ж у басейні «Юність», у якому в розпорядженні ватерполістів одна доріжка.

Тринадцятирічна Діана вже 4 роки грає за київську «СДЮШОР—9». Попри всі складнощі, дівчата йдуть на другому місці в чемпіонаті України. Однак, подібні досягнення швидше не «завдяки», а «всупереч».

Водне поло починає відроджуватись у Львові, Харкові та Дніпрі. Однак у столичному мегаполісі вид спорту стає все менш популярним. Рівень гравців падає, а діти розчаровуються.

Варіантів розв’язання проблеми небагато.

Петиція, для якої потрібно десять тисяч голосів, поки зібрала майже сімсот підписів.

Знайти документ можна на сервісі електронних петицій Київської міської ради під назвою «Врятуймо київське водне поло від зникнення!»

Зараз ще є люди, які можуть передати той багатий світовий досвід молоді. Мине якийсь час, і цих людей уже не буде. Якщо ж проблема не зрушиться з місця, виховувати молоде покоління ватерполістів просто вже буде нікому.

Джерело: pravdatut.ua