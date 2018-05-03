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    Українська тенісистка Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA (відео)

    Катаріна перемогла у тригодинній битві за дебютний чвертьфінал
    Українська тенісистка Катаріна Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA. Поступаючись 3-5 у першій партії, Завацька виграла чотири гейми поспіль, не давши суперниці заробити хоча б один сетбол. На три брейки румунки у другому сеті наша тенісистка змогла відповісти тільки одним, і поєдинок перейшов в третю партію. 
    • Сьогодні, 09:53
    • Розсилка
    Катаріна Завацька
    Катаріна Завацька

    Катаріна перемогла у тригодинній битві за дебютний чвертьфінал

    Українська тенісистка Катаріна Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA.

    Поступаючись 3-5 у першій партії, Завацька виграла чотири гейми поспіль, не давши суперниці заробити хоча б один сетбол.

    На три брейки румунки у другому сеті наша тенісистка змогла відповісти тільки одним, і поєдинок перейшов в третю партію. 

    Протягом вирішального сету Дулгеру тричі виходила вперед з брейком, але щоразу Завацька робила зворотний брейк. Катаріна вперше зуміла повести в цій партії, захистивши подачу (5-4), і нав'язала боротьбу в геймі суперниці. З 0-30 Завацька бере три очки поспіль і реалізує перший ж матчбол.



    У чвертьфіналі 18-річна українка зіграє з восьмою сіяною Се Шувей (WTA 60), яка раніше сьогодні в затяжному матчі здолала Тамару Зіданшек.

    Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem - International

    Жіночий тенісний турнір в Рабаті, Марокко

    Призовий фонд: $250,000

    Другий раунд

    Катаріна Завацька (Україна, WC) - Олександра Дулгеру (Румунія, LL) - 7:5, 2:6, 6:4


    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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