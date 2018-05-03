Українська тенісистка Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA (відео)

Катаріна перемогла у тригодинній битві за дебютний чвертьфінал

Українська тенісистка Катаріна Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA. Поступаючись 3-5 у першій партії, Завацька виграла чотири гейми поспіль, не давши суперниці заробити хоча б один сетбол. На три брейки румунки у другому сеті наша тенісистка змогла відповісти тільки одним, і поєдинок перейшов в третю партію.



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Катаріна Завацька

Катаріна перемогла у тригодинній битві за дебютний чвертьфінал

Українська тенісистка Катаріна Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA.

Поступаючись 3-5 у першій партії, Завацька виграла чотири гейми поспіль, не давши суперниці заробити хоча б один сетбол.

На три брейки румунки у другому сеті наша тенісистка змогла відповісти тільки одним, і поєдинок перейшов в третю партію.

Протягом вирішального сету Дулгеру тричі виходила вперед з брейком, але щоразу Завацька робила зворотний брейк. Катаріна вперше зуміла повести в цій партії, захистивши подачу (5-4), і нав'язала боротьбу в геймі суперниці. З 0-30 Завацька бере три очки поспіль і реалізує перший ж матчбол.

Публикация от Большой Теннис Украины (@tennis_ukraine) 2 Май 2018 в 12:03 PDT





У чвертьфіналі 18-річна українка зіграє з восьмою сіяною Се Шувей (WTA 60), яка раніше сьогодні в затяжному матчі здолала Тамару Зіданшек.

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Жіночий тенісний турнір в Рабаті, Марокко

Призовий фонд: $250,000

Другий раунд

Катаріна Завацька (Україна, WC) - Олександра Дулгеру (Румунія, LL) - 7:5, 2:6, 6:4





Джерело: btu.org.ua