Українська тенісистка Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA (відео)
- Сьогодні, 09:53
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Розсилка
Катаріна перемогла у тригодинній битві за дебютний чвертьфінал
Українська тенісистка Катаріна Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA.
Поступаючись 3-5 у першій партії, Завацька виграла чотири гейми поспіль, не давши суперниці заробити хоча б один сетбол.
На три брейки румунки у другому сеті наша тенісистка змогла відповісти тільки одним, і поєдинок перейшов в третю партію.
Протягом вирішального сету Дулгеру тричі виходила вперед з брейком, але щоразу Завацька робила зворотний брейк. Катаріна вперше зуміла повести в цій партії, захистивши подачу (5-4), і нав'язала боротьбу в геймі суперниці. З 0-30 Завацька бере три очки поспіль і реалізує перший ж матчбол.
У чвертьфіналі 18-річна українка зіграє з восьмою сіяною Се Шувей (WTA 60), яка раніше сьогодні в затяжному матчі здолала Тамару Зіданшек.
Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem - International
Жіночий тенісний турнір в Рабаті, Марокко
Призовий фонд: $250,000
Другий раунд
Катаріна Завацька (Україна, WC) - Олександра Дулгеру (Румунія, LL) - 7:5, 2:6, 6:4
Джерело: btu.org.ua