Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час гри (відео)
- Сьогодні, 14:57
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Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час гри. Фото: УХЛ
Арбітр гри Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу
Під час чемпіонату України з хокею гравці «Донбасу» і «Білого Барса» влаштували бійку просто на льоду.
У бійці взяли участь не лише хокеїсти, які боролись за перемогу, а й деякі запасні гравці.
Арбітр гри Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу. Окрім того з гри вилучили трьох гравців «Донбасу» – Олександра Влада, Андрія Григор'єва і Віктора Захарова.
Протистояння команд «Білий Барс» і «Донбас» завершився перемогою останньої. Донеччани вчергове закріпили своє лідерство у турнірній таблиці чемпіонату України.
Джерело: 24 канал