Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час гри (відео)

Арбітр гри Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу

Під час чемпіонату України з хокею гравці «Донбасу» і «Білого Барса» влаштували бійку просто на льоду. У бійці взяли участь не лише хокеїсти, які боролись за перемогу, а й деякі запасні гравці. Арбітр гри Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу. Окрім того з гри вилучили трьох гравців «Донбасу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час гри. Фото: УХЛ

Арбітр гри Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу

Під час чемпіонату України з хокею гравці «Донбасу» і «Білого Барса» влаштували бійку просто на льоду.

У бійці взяли участь не лише хокеїсти, які боролись за перемогу, а й деякі запасні гравці.

Арбітр гри Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу. Окрім того з гри вилучили трьох гравців «Донбасу» – Олександра Влада, Андрія Григор'єва і Віктора Захарова.

Протистояння команд «Білий Барс» і «Донбас» завершився перемогою останньої. Донеччани вчергове закріпили своє лідерство у турнірній таблиці чемпіонату України.

Джерело: 24 канал