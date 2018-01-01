  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час гри (відео)

    Арбітр гри Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу
    Під час чемпіонату України з хокею гравці «Донбасу» і «Білого Барса» влаштували бійку просто на льоду. У бійці взяли участь не лише хокеїсти, які боролись за перемогу, а й деякі запасні гравці. Арбітр гри Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу. Окрім того з гри вилучили трьох гравців «Донбасу»
    • Сьогодні, 14:57
    • Розсилка
    Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час гри. Фото: УХЛ
    Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час гри. Фото: УХЛ

    Арбітр гри Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу

    Під час чемпіонату України з хокею гравці «Донбасу» і «Білого Барса» влаштували бійку просто на льоду.

    У бійці взяли участь не лише хокеїсти, які боролись за перемогу, а й деякі запасні гравці.

    Арбітр гри Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу. Окрім того з гри вилучили трьох гравців «Донбасу» – Олександра Влада, Андрія Григор'єва і Віктора Захарова.

    Протистояння команд «Білий Барс» і «Донбас» завершився перемогою останньої. Донеччани вчергове закріпили своє лідерство у турнірній таблиці чемпіонату України.

    Джерело: 24 канал

    чемпіонат України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ