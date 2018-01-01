Український боксер «підірвав» мережу промовою на українській мові в Росії (відео)

Вийшовши на сцену український боксер не став переходити на російську

Відомий український боксер Олександр Хижняк, якого Міжнародна боксерська асоціація визнала кращим боксером 2017 року, вразив мережу незвичайним і красивим вчинком на церемонії нагородження, яка проходила в російському Сочі. Вийшовши на сцену український боксер не став переходити на російську, а виголосив урочисту промову на рідній українській



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Олександр Хижняк. Фото: poltava365.com

Вийшовши на сцену український боксер не став переходити на російську

Відомий український боксер Олександр Хижняк, якого Міжнародна боксерська асоціація визнала кращим боксером 2017 року, вразив мережу незвичайним і красивим вчинком на церемонії нагородження, яка проходила в російському Сочі.

Вийшовши на сцену український боксер не став переходити на російську, а виголосив урочисту промову на рідній українській мові, інформує Діалог.UA.

Хижняк, який є уродженцем Полтави, без тіні збентеження перед російською публікою заявив про гордість представляти Україну на міжнародній арені, подякувавши своєму батька і тренеру, федерації боксу України і її президенту за підтримку.

При цьому в коментарях під відео користувачі захоплені несподіваним вчинком боксера, який пішов на по-справжньому знаковий і символічний крок в Сочі.