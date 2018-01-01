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    Український боксер «підірвав» мережу промовою на українській мові в Росії (відео)

    Вийшовши на сцену український боксер не став переходити на російську
    Відомий український боксер Олександр Хижняк, якого Міжнародна боксерська асоціація визнала кращим боксером 2017 року, вразив мережу незвичайним і красивим вчинком на церемонії нагородження, яка проходила в російському Сочі. Вийшовши на сцену український боксер не став переходити на російську, а виголосив урочисту промову на рідній українській
    • Сьогодні, 10:47
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    Олександр Хижняк. Фото:&nbsp;poltava365.com
    Олександр Хижняк. Фото: poltava365.com

    Вийшовши на сцену український боксер не став переходити на російську

    Відомий український боксер Олександр Хижняк, якого Міжнародна боксерська асоціація визнала кращим боксером 2017 року, вразив мережу незвичайним і красивим вчинком на церемонії нагородження, яка проходила в російському Сочі.

    Вийшовши на сцену український боксер не став переходити на російську, а виголосив урочисту промову на рідній українській мові, інформує Діалог.UA.

    Хижняк, який є уродженцем Полтави, без тіні збентеження перед російською публікою заявив про гордість представляти Україну на міжнародній арені, подякувавши своєму батька і тренеру, федерації боксу України і її президенту за підтримку.

    При цьому в коментарях під відео користувачі захоплені несподіваним вчинком боксера, який пішов на по-справжньому знаковий і символічний крок в Сочі.

    бокс
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