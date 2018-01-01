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    Визначився переможець хокейної Ліги чемпіонів (відео)

    Переможцем відродженої Ліги чемпіонів уперше став не шведський клуб
    Фінська «Ювяскюля» стала переможцем фінального поєдинку хокейної Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі сезону фіни обіграли шведський «Векше», а зробила це «Ювяскюля» на майданчику свого суперника. Гості вистояли в першому періоді, коли абсолютний лідер чемпіонату Швеції завдав по їх воротам 15 кидків проти шести
    • Сьогодні, 09:24
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    Фото:&nbsp;Facebook Ліги чемпіонів з хокею
    Фото: Facebook Ліги чемпіонів з хокею

    Переможцем відродженої Ліги чемпіонів уперше став не шведський клуб

    Фінська «Ювяскюля» стала переможцем фінального поєдинку хокейної Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі сезону фіни обіграли шведський «Векше», а зробила це «Ювяскюля» на майданчику свого суперника.

    Гості вистояли в першому періоді, коли абсолютний лідер чемпіонату Швеції завдав по їх воротам 15 кидків проти шести у виконанні четвертої команди фінської ліги.

    Ближче до кінця другої 20-хвилинки Юнасу Наттінену вдалося відкрити рахунок. Гравець «Ювяскюля» увійшов в зону «Векше» і практично відразу ж кинув. Голкіпер господарів фінального матчу Віктор Фаст зачепив шайбу, але все-таки не зміг врятувати свою команду від пропущеного гола.

    Надія «Векше» на порятунок жила до останніх секунд, але навіть в більшості і з шостим польовим гравцем шведи не змогли відігратися, пропустивши в порожні ворота. Шайбу, яка остаточно вирішила результат боротьби, закинув Янне Колехмайнен.

    Таким чином, переможцем відродженої Ліги чемпіонів уперше став не шведський клуб. До того ж, тільки в четвертому за рахунком фіналі перемогу вдалося здобути команді, яка у вирішальному поєдинку турніру грала не на своєму льоду.

    Ліга чемпіонів з хокею

    Фінал

    «Векше» (Швеція) - «Ювяскюля» (Фінляндія) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

    0:1 - Наттінен (Калтева) - 34:32 ГБ

    0:2 - Колехмайнен - 59:40 ГМ, ПВ

    Воротарі: Фаст - Олкінуора

    Джерело: xsport.ua

    Ліга чемпіонів хокей
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