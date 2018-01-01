Визначився переможець хокейної Ліги чемпіонів (відео)

Переможцем відродженої Ліги чемпіонів уперше став не шведський клуб

Фінська «Ювяскюля» стала переможцем фінального поєдинку хокейної Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі сезону фіни обіграли шведський «Векше», а зробила це «Ювяскюля» на майданчику свого суперника. Гості вистояли в першому періоді, коли абсолютний лідер чемпіонату Швеції завдав по їх воротам 15 кидків проти шести



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Фото: Facebook Ліги чемпіонів з хокею

Переможцем відродженої Ліги чемпіонів уперше став не шведський клуб

Фінська «Ювяскюля» стала переможцем фінального поєдинку хокейної Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі сезону фіни обіграли шведський «Векше», а зробила це «Ювяскюля» на майданчику свого суперника.

Гості вистояли в першому періоді, коли абсолютний лідер чемпіонату Швеції завдав по їх воротам 15 кидків проти шести у виконанні четвертої команди фінської ліги.

Ближче до кінця другої 20-хвилинки Юнасу Наттінену вдалося відкрити рахунок. Гравець «Ювяскюля» увійшов в зону «Векше» і практично відразу ж кинув. Голкіпер господарів фінального матчу Віктор Фаст зачепив шайбу, але все-таки не зміг врятувати свою команду від пропущеного гола.

Надія «Векше» на порятунок жила до останніх секунд, але навіть в більшості і з шостим польовим гравцем шведи не змогли відігратися, пропустивши в порожні ворота. Шайбу, яка остаточно вирішила результат боротьби, закинув Янне Колехмайнен.

Таким чином, переможцем відродженої Ліги чемпіонів уперше став не шведський клуб. До того ж, тільки в четвертому за рахунком фіналі перемогу вдалося здобути команді, яка у вирішальному поєдинку турніру грала не на своєму льоду.

Ліга чемпіонів з хокею

Фінал

«Векше» (Швеція) - «Ювяскюля» (Фінляндія) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 - Наттінен (Калтева) - 34:32 ГБ

0:2 - Колехмайнен - 59:40 ГМ, ПВ

Воротарі: Фаст - Олкінуора

Джерело: xsport.ua