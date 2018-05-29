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    Володар «Золотого м'яча» 1994 року привітав «Десну» з виходом у Прем'єр-лігу України (відео)

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    Христо Стоїчков - Володар «Золотого м'яча» 1994 року привітав «Десну» з виходом у Прем'єр-лігу України (відео)
    Христо Стоїчков

    Теплі слова від легендарного нападника «Барселони» на адресу чернігівського клубу

    Чернігівська «Десна», як і «Полтава», теж стане учасником української Прем’єр-ліги вперше у своїй історії.

    Команда Олександра Рябоконя заслужила право підвищитися у класі, розгромно перемігши «Зірку».

    Як відомо, на початку травня знаменитий болгарський футболіст Христо Стоїчков став почесним гостем матчу 32-го туру Першої ліги між чернігівською «Десною» та «Миколаєвом».

    Володар «Золотого м'яча» і найкращий футболіст чемпіонату світу 1994 року також привітав чернігівський клуб з виходом у Прем'єр-лігу України.

    Нагадаємо, Христо Стоїчков кар'єру професійного футболіста завершив у 2003 році.

    А вже через рік очолив національну збірну Болгарії, яку тренував до 2007 року.

    Останнім клубом, з яким працював Стоїчков, був софійський ЦСКА.

    З 2013 року фахівець знаходиться без роботи.

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