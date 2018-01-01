Як не варто бити пенальті: епічний промах бразильського гравця у Туреччині (відео)

Додо виконав чи не найгірший удар з 11-метрової позначки в історії футболу

Бразильський півзахисник «Гіресунспора», який грає у другому за силою дивізіоні Туреччини, Додо Феррейра у матчі Кубка Туреччини не зміг реалізувати пенальті. Сталося це у протистоянні з «Фенербахче». Футболіст вдарив настільки погано, що його підтримали навіть гравці команди суперника. Додо неквапливо розбігся, відправив



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Додо Феррейра

Додо виконав чи не найгірший удар з 11-метрової позначки в історії футболу

Бразильський півзахисник «Гіресунспора», який грає у другому за силою дивізіоні Туреччини, Додо Феррейра у матчі Кубка Туреччини не зміг реалізувати пенальті.

Сталося це у протистоянні з «Фенербахче».

Футболіст вдарив настільки погано, що його підтримали навіть гравці команди суперника.

Додо неквапливо розбігся, відправив воротаря в один кут, а сам прицілився в інший. Залишалося лише влучити, але удар вийшов настільки невдалим, що м’яч несильно прокотився повз ворота.

«Фенербахче» у підсумку виграв з рахунком 2:1. Переможний м'яч стамбульський клуб забив з пенальті на 90-й хвилині.

Додо Феррейра зіграв у 19-ти матчах чемпіонату у цьому сезоні, у яких віддав тільки дві гольові передачі.