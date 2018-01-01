  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Як не варто бити пенальті: епічний промах бразильського гравця у Туреччині (відео)

    Додо виконав чи не найгірший удар з 11-метрової позначки в історії футболу
    Бразильський півзахисник «Гіресунспора», який грає у другому за силою дивізіоні Туреччини, Додо Феррейра у матчі Кубка Туреччини не зміг реалізувати пенальті. Сталося це у протистоянні з «Фенербахче». Футболіст вдарив настільки погано, що його підтримали навіть гравці команди суперника. Додо неквапливо розбігся, відправив
    • Сьогодні, 16:35
    • Розсилка
    Додо Феррейра
    Додо Феррейра

    Додо виконав чи не найгірший удар з 11-метрової позначки в історії футболу

    Бразильський півзахисник «Гіресунспора», який грає у другому за силою дивізіоні Туреччини, Додо Феррейра у матчі Кубка Туреччини не зміг реалізувати пенальті.

    Сталося це у протистоянні з «Фенербахче».

    Футболіст вдарив настільки погано, що його підтримали навіть гравці команди суперника.

    Додо неквапливо розбігся, відправив воротаря в один кут, а сам прицілився в інший. Залишалося лише влучити, але удар вийшов настільки невдалим, що м’яч несильно прокотився повз ворота.

    «Фенербахче» у підсумку виграв з рахунком 2:1. Переможний м'яч стамбульський клуб забив з пенальті на 90-й хвилині.

    Додо Феррейра зіграв у 19-ти матчах чемпіонату у цьому сезоні, у яких віддав тільки дві гольові передачі.

    Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ