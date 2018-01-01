Як не варто бити пенальті: епічний промах бразильського гравця у Туреччині (відео)
- Сьогодні, 16:35
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Додо виконав чи не найгірший удар з 11-метрової позначки в історії футболу
Бразильський півзахисник «Гіресунспора», який грає у другому за силою дивізіоні Туреччини, Додо Феррейра у матчі Кубка Туреччини не зміг реалізувати пенальті.
Сталося це у протистоянні з «Фенербахче».
Футболіст вдарив настільки погано, що його підтримали навіть гравці команди суперника.
Додо неквапливо розбігся, відправив воротаря в один кут, а сам прицілився в інший. Залишалося лише влучити, але удар вийшов настільки невдалим, що м’яч несильно прокотився повз ворота.
«Фенербахче» у підсумку виграв з рахунком 2:1. Переможний м'яч стамбульський клуб забив з пенальті на 90-й хвилині.
Додо Феррейра зіграв у 19-ти матчах чемпіонату у цьому сезоні, у яких віддав тільки дві гольові передачі.