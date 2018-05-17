Як Росія поступилася Канаді в головній чвертьфінальній битві Чемпіонату світу з хокею (відео)

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Фото: iihf.com

Російська збірна вперше з 2013 року залишилася без медалей світової першості

У четвер, 17-го травня, на чемпіонаті світу з хокею в Данії проходять чвертьфінали.

В одному з головних протистоянь турніру Росія в овертаймі програла Канаді.

У підсумку російська збірна вперше з 2013 року залишилася без медалей світової першості.

Пропонуємо вашій увазі добірку найкращих моментів матчу:

В іншому матчі збірна США з рахунком 3:2 перемогла команду Чехії.

Ввечері відбудуться ще два чвертьфінальних поєдинки: Фінляндія зіграє проти Швейцарія, а Швеція зустрінеться з Латвією.