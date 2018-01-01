Як українську олімпійську збірну проводили до Кореї (відео)

До Кореї вже вирушили українські біатлоністи

Українську олімпійську збірну – провели на Зимові ігри, що вже 9 лютого розпочнуться в південнокорейському Пхьончхані. Урочистості відбулися у Києві, в Національній філармонії. Українська збірна налаштована лише на перемогу. До Кореї вже вирушили українські біатлоністи. До 1 лютого до них приєднаються й інші спортсмени, які представлять



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Фото: 5 Канал

До Кореї вже вирушили українські біатлоністи

Українську олімпійську збірну – провели на Зимові ігри, що вже 9 лютого розпочнуться в південнокорейському Пхьончхані.

Урочистості відбулися у Києві, в Національній філармонії.

Українська збірна налаштована лише на перемогу.

До Кореї вже вирушили українські біатлоністи.

До 1 лютого до них приєднаються й інші спортсмени, які представлять Україну в 10 з 15 можливих зимових видів спорту.

Всього у змаганнях цьогоріч візьмуть участь 33-35 спортсменів – точне число стане відомо лише 30 січня, коли Національний олімпійський комітет України (НОК) представить склад збірної для затвердження.

Зимові Олімпійські ігри для України – досить непроста тема. Оскільки за увесь час участі Україна здобула лише сім золотих медалей.

Тим не менше, представники політикуму та голова НОК сподіваються, що цього року країна зможе поповнити свою скарбничку нагород.

«Ми ніколи не були світовою наддержавою у зимових олімпійських видах спорту, тому якщо ми завоюємо 1-2 медалі – це буде для нас дуже-дуже гарний результат. Нагадаю, у нас на двох олімпіадах взагалі не було медалей – у Солт-Лейк-Сіті та у Ванкувері», – зазначив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Джерело: 5 канал