Як Зінченко зіграв за «Манчестер Сіті» у матчі з «Ньюкаслом» (відео)
- Сьогодні, 14:53
-
Розсилка
Олександр Зінченко з одноклубниками. Фото: ФК Манчестер Сіті
Українця визнали одним із найбільш активних гравців у складі «містян»
Півзахисник «Манчестера Сіті» Олександр Зінченко був одним із найбільш активних у складі «містян» у матчі проти «Ньюкасла».
Зазначимо, що Зінченко, який вперше вийшов у стартовому складі на матч АПЛ, 136 разів доторкнувся до м'яча та зробив 104 передачі.
Нагадаємо, що у підсумку «Манчестер Сіті» переміг «Ньюкасл» завдяки хет-трику Агуеро.
Пропонуємо до перегляду всі дії українця у цьому матчі:
Джерело: Футбол 24