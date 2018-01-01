Як Зінченко зіграв за «Манчестер Сіті» у матчі з «Ньюкаслом» (відео)

Українця визнали одним із найбільш активних гравців у складі «містян»

Півзахисник «Манчестера Сіті» Олександр Зінченко був одним із найбільш активних у складі «містян» у матчі проти «Ньюкасла». Зазначимо, що Зінченко, який вперше вийшов у стартовому складі на матч АПЛ, 136 разів доторкнувся до м'яча та зробив 104 передачі. Нагадаємо, що у підсумку «Манчестер Сіті»



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Олександр Зінченко з одноклубниками. Фото: ФК Манчестер Сіті

Українця визнали одним із найбільш активних гравців у складі «містян»

Півзахисник «Манчестера Сіті» Олександр Зінченко був одним із найбільш активних у складі «містян» у матчі проти «Ньюкасла».

Зазначимо, що Зінченко, який вперше вийшов у стартовому складі на матч АПЛ, 136 разів доторкнувся до м'яча та зробив 104 передачі.

Нагадаємо, що у підсумку «Манчестер Сіті» переміг «Ньюкасл» завдяки хет-трику Агуеро.

Пропонуємо до перегляду всі дії українця у цьому матчі:

Джерело: Футбол 24