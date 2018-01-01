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    Збірна України U-17 здобула другу перемогу на Кубку Розвитку (відео)

    Навіть пропущений м'яч на 62-й хвилині не зіпсував настрою команді
    І в другому поєдинку на міжнародному турнірі, який проходить у Білорусі, підопічні Олега Кузнецова здобули впевнену перемогу. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Після першого ігрового дня лідерство в групі С захопили збірні України та Грузії, які обіграли однолітків з Молдови та Казахстану відповідно. Саме з казахстанцями
    • Сьогодні, 09:29
    • Розсилка
    Фото: ФФУ
    Фото: ФФУ

    Навіть пропущений м'яч на 62-й хвилині не зіпсував настрою команді

    І в другому поєдинку на міжнародному турнірі, який проходить у Білорусі, підопічні Олега Кузнецова здобули впевнену перемогу.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Після першого ігрового дня лідерство в групі С захопили збірні України та Грузії, які обіграли однолітків з Молдови та Казахстану відповідно.

    Саме з казахстанцями зустрічалися синьо-жовті у другий ігровий день.

    І в цій грі підопічним Олега Кузнецова вдалося забити швидкий гол (на 17-й хвилині спритнішим біля воріт суперника виявився Біловар).

    А під завісу тайму Сікан забив другий гол у матчі і свій другий на турнірі.

    На 41-й хвилині (в цьому віці команди грають два тайми по 40 хвилин) Волошин прямим ударом зі штрафного збільшив перевагу українців.

    І навіть пропущений м'яч на 62-й хвилині не зіпсував настрою команді 

    Кубок розвитку-2018

    Україна (U-17) — Казахстан (U-17) — 3:1 (2:0)

    Голи: Біловар (18), Сікан (37), Волошин (42) — Хаймуратов (63)

    Україна (U-17): Нещерет (Горох, 54), Мудрик, Ауссі, Біловар, Данилюк (Ярош, 55), Підручний (к), Бодня, Надольський (Желізко, 55), Волошин (Шамич, 61), Шулянський (Мельнійчук, 61), Сікан (Варяник, 55)

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