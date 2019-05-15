Жіноча збірна Німеччини з футболу: У нас немає м'ячиків, але ми знаємо, як з ними поводитися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Не хвилюйтеся, вам не обов'язково знати, хто ми. Вам лише потрібно знати, чого ми хочемо. Ми хочемо грати в свою гру»

Жіноча збірна Німеччини з футболу випустила ролик напередодні чемпіонату світу, в якому висміяла упередження, які стосуються жіночого футболу.

"We don't have balls.

But we know how to use them!"



The @DFB_Frauen with a campaign ahead of this summer's Women's World Cup. #FIFAWWC pic.twitter.com/IC1b9b2VHU — DW Sports (@dw_sports) 14 мая 2019 г.

«Ми граємо за країну, яка навіть не знає, як нас звати. Ми ставали чемпіонами Європи тричі, чи не так? Ні! Вісім разів. За наш перший тріумф нам подарували чайний сервіз. З самого початку ми не просто боролися з суперниками - ми боролися з упередженням. «Жінки потрібні тільки, щоб народжувати дітей», «їм місце в пральні», «це як дивитися на любителів ... у сповільненій зйомці».

Але знаєте що? У нас немає м'ячиків. Але ми знаємо, як з ними поводитися. Ми фарбуємо наші обличчя. Нам подобається носити високі підбори. І гольфи. Ми любимо танцювати. Ми знаємо, чого хочемо. Приклад для наслідування? Нам просто потрібно подивитися в дзеркало. Не хвилюйтеся, вам не обов'язково знати, хто ми. Вам лише потрібно знати, чого ми хочемо. Ми хочемо грати в свою гру», - йдеться в ролику.

Джерело: Чемпионат.com