Жіноча збірна Німеччини з футболу: У нас немає м'ячиків, але ми знаємо, як з ними поводитися

«Не хвилюйтеся, вам не обов'язково знати, хто ми. Вам лише потрібно знати, чого ми хочемо. Ми хочемо грати в свою гру»

Жіноча збірна Німеччини з футболу випустила ролик напередодні чемпіонату світу, в якому висміяла упередження, які стосуються жіночого футболу.

"We don't have balls.

But we know how to use them!"



The @DFB_Frauen with a campaign ahead of this summer's Women's World Cup. #FIFAWWC pic.twitter.com/IC1b9b2VHU