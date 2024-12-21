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Усик прибув на бій із Ф'юрі з талісманом (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Усик прибув на бій із Ф'юрі з талісманом (відео)
Усик взяв талісман на свій бій
фото: скріншот з відео

Сьогодні відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі

Українець Олександр Усик вже прибув на арену для бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. У руках боксера той самий іграшковий віслючок від доньки, який приносить йому удачу.

Сьогодні відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі. Початок бою очікується близько першої години ночі.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розпочався грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч «боєм тисячоліття». Букмекери віддають перевагу саме українцю Олександру Усику.

Раніше президент України Володимир Зеленський поспілкувався із чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком напередодні поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

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Теги: Олександр Усик Тайсон Ф'юрі бокс спорт Україна Велика Британія Саудівська Аравія

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