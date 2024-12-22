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Як українські військові на передовій вболівали за Усика. Емоційне відео

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Як українські військові на передовій вболівали за Усика. Емоційне відео
Бійці ЗСУ радіють перемозі Усика

Бійці 63 бригади слідкували не лише за ворогом, а й за поєдинком Усика

63 окрема механізована бригада у своєму офіційному телеграм-каналі опублікувала відео, на якому військові вболівали за Олександра Усика  у бою проти британця Тайсона Ф'юрі.

«Цієї ночі бійці 63 бригади не спали – слідкували не лише за ворогом, а й за поєдинком Усика. З перемогою, Сашко! Ти найкращий! Слава Україні!», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України.

«Я переміг. Сьогодні важливий день для мене – мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: «Тату, ти наступний». Я відповів їм: «Гаразд», – сказав українець.

Крім того, боксер повідомив, кому присвятив свою перемогу.

«Я хочу присвятити цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за мене переживає. І всім матерям України», – додав він.

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

«Я клянуся Богом – я думав, що виграв принаймні в трьох раундах. Я думав, що знову виграв бій. Я постійно був попереду», – каже боксер.

Нагадаємо, що 21 грудня Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Також український боксер Сергій Богачук здобув перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13–1, 6 КО) у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Богачук не лише захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental у першій середній вазі, а й виборов пояс IBF Continental.

Зауважимо, що Олександру Усику було заборонено цілувати свій хрест між раундами бою-реваншу проти Тайсона.

Теги: Олександр Усик ЗСУ війна Тайсон Ф'юрі бокс

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