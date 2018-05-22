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    «Палмейрас» відмовив «Динамо» у трансфері свого півзахисника (відео)

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    Даніло Невес - «Палмейрас» відмовив «Динамо» у трансфері свого півзахисника (відео)
    Даніло Невес

    Бразильський клуб хоче отримати за гравця п'ять мільйонів євро

    За інформацією UOL Esporte, «Динамо» пропонувало за півзахисника «Палмейраса» Даніло Невеса (Че Че) три мільйони євро, але бразильський клуб відмовив.

    «Палмейрас» відпустить гравця лише за п'ять мільйонів євро.

    За версією Transfermarkt, ціна на 25-річного футболіста складає 3,75 млн євро.

    У поточному сезоні бразилець провів три матчі в складі «Палмейраса». а в минулому - 53, в яких забив два голи і зробив чотии асисти.

    Раніше повідомлялося, що відразу кілька футболістів «Динамо» U-19 продовжили свої контракти з київським клубом.

    Джерело: ua.tribuna.com

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