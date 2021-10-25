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    Американці продають найдорожчий автономер у світі. Скільки він коштує

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    За автомобільний номер просять $24 млн - Американці продають найдорожчий автономер у світі. Скільки він коштує
    За автомобільний номер просять $24 млн
    Фото з відкритих джерел

    У мережі на торги виставили автомобільний номерний знак, який коштує $24 млн

    У мережі на аукціоні продають найдорожчий автомобільний номерний знак у світі. За лот просять близько $24,87 млн. І це ще не фінальна вартість, оскільки торги продовжуються.

    Табличка містить усього два символи, що є нетиповим для місцевих реєстраційних знаків. Літери «MM» на знаку стали б чудовим доповненням до автомобіля Мерліна Менсона чи Маршала Меттерса (Емінем) або для промокара цукерок M&M’s – у всякому випадку, простим смертним на Toyota Prius чи Nissan Maxima такі номери просто не по кишені, пише видання «Авто 24».

    Автомобільний номер за $24 млн
    Автомобільний номер за $24 млн

    Якщо ж розглядати виключно автомобільні номери, які вже знайшли свого власника, то рекорд вартості утримує номерний знак з написом «1», зареєстрований в ОАЕ у 2018 році. Номер було продано за $14,2 млн.

    Також у США зараз продається універсал Volvo V70 першого покоління з номером, виданим у штаті Нью-Йорк та із написом New York. Цей номерний знак пропонується за $20 млн.

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    Теги: США ОАЕ Toyota Volvo Toyota Prius
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    Американці продають найдорожчий автономер у світі. Скільки він коштує