Американці продають найдорожчий автономер у світі. Скільки він коштує

У мережі на торги виставили автомобільний номерний знак, який коштує $24 млн

У мережі на аукціоні продають найдорожчий автомобільний номерний знак у світі. За лот просять близько $24,87 млн. І це ще не фінальна вартість, оскільки торги продовжуються.

Табличка містить усього два символи, що є нетиповим для місцевих реєстраційних знаків. Літери «MM» на знаку стали б чудовим доповненням до автомобіля Мерліна Менсона чи Маршала Меттерса (Емінем) або для промокара цукерок M&M’s – у всякому випадку, простим смертним на Toyota Prius чи Nissan Maxima такі номери просто не по кишені, пише видання «Авто 24».

Автомобільний номер за $24 млн

Якщо ж розглядати виключно автомобільні номери, які вже знайшли свого власника, то рекорд вартості утримує номерний знак з написом «1», зареєстрований в ОАЕ у 2018 році. Номер було продано за $14,2 млн.

Також у США зараз продається універсал Volvo V70 першого покоління з номером, виданим у штаті Нью-Йорк та із написом New York. Цей номерний знак пропонується за $20 млн.