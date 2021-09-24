Бестселер Toyota переведуть на пальне, яке в Україні не продається

За даними японських ЗМІ, новий Toyota Prius отримає двигун внутрішнього згоряння, який працюватиме на водні. Наразі в Україні немає жодної водневої заправки

Toyota готує унікальний автомобіль. За даними японського видання BestCarWeb, нове покоління Prius, який є найпопулярнішим гібридним автомобілем у світі, отримає двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ), що працюватиме на водні. Це буде перший серійний автомобіль з таким двигуном.

У Toyota є серійна модель, що працює на водні, – Mirai. Але принцип її роботи зовсім інший. Mirai – це електромобіль, у якому для виробництва електрики використовується водень. А в Prius на водні працюватиме звичайний двигун внутрішнього згоряння.

Японці вже давно працюють над водневим ДВЗ. У квітні 2021 року Toyota представила Corolla Sport з експериментальним водневий двигуном. Після цього шкідливі викиди значно скоротилися. Але все ж таки не стали нульовими. На відміну від електричною Mirai, водневи двигуни внутрішнього згоряння виділяють невелику кількість діоксиду вуглецю і оксиду азоту.

Згідно з даними від BestCarWeb, мотор, використаний в Corolla, дістанеться і майбутньому Prius в складі плагін-гібридної силової установки. Однак компанія не відразу почне оснащувати незвичайним мотором серійний автомобіль.

В Україні поки що немає жодної водневої заправки. Але засмучуватися не варто. Вони можуть з’явитися зовсім скоро. Про те, коли це може статися, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Не представлена в Україні офіційно і Toyota Prius. Однак цю модель українці добре знають – саме ці автомобілі українська поліція активно «знищувала» в останні роки.