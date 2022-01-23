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    Українські водії можуть отримати зелені номерні знаки

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    Для електричних транспортних засобів передбачені номерні знаки, які починаються з літери &laquo;Z&raquo; - Українські водії можуть отримати зелені номерні знаки
    Для електричних транспортних засобів передбачені номерні знаки, які починаються з літери «Z»
    фото: Головний сервісний центр МВС

    Хто має право на яскраві «номери» та як вибрати бажану комбінацію цифр

    Власники електромобілів можуть обрати собі зелені номерні знаки. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

    Українські водії можуть скористатися сервісом онлайн на сайті сервісного центру та в інформаційних боксах, які встановлені в приміщеннях оновлених сервісних центрів МВС.

    У пресслужбі нагадують, що для електричних транспортних засобів передбачені номерні знаки із символами зеленого кольору та окремими серіями, які починаються з літери «Z» – «zero» або «нульові викиди». Зараз для екологічних автомобілів держава закріплює номерні знаки серій ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, однак із часом вони будуть розширюватися.

    Окрім цього, алгоритм пошуку номерів не змінився:

    • «Наявність в області» – критерій допоможе власнику легко дізнатися про всі номерні знаки, які є у наявності в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону. Функція також вкаже водіям їхню вартість.
    • «Числова комбінація» – критерій допоможе знайти омріяну комбінацію цифр «зеленого» номерного знаку.

    У пресслужбі установи нагадали, що перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тож власники екоавтомобілів не зможуть їх забронювати.

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    Теги: МВС держава автомобіль
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    Українські водії можуть отримати зелені номерні знаки