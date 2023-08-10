Чому українці стали частіше купувати елітні авто: пояснення експерта

У червні та липні в Україні щомісяця реєстрували понад 5 тис. продажів нових авто

Україніці почали частіше купувати авто елітних марок. Зокрема зросли продажі BMW та Lexus, а от Mercedes залишився на тому ж рівні. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

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Як йдеться у заяві асоціації, у червні та липні в Україні щомісяця реєстрували понад 5 тис. продажів нових авто. Це майже вдвічі більше, ніж у відповідні місяці 2022 року. Проте це ще вдвічі менше, ніж було у 2021 році, мабуть, в одному з «найбагатших» і «ситних» років за останнє десятиліття для українців.

Збільшення попиту на елітні авто серед українців має кілька причин.

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За словами голови Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, одна з причин – логістика. Наразі головним чинником, який істотно впливає на кількість продажів нових авто в Україні, є наявність «живих» автомобілів у дилерів.

«Значний попит на якусь популярну модель може випередити логістичні можливості постачальника. Наслідком цього зазвичай стає брак наявних пропозицій, який врешті впливає на статистику. Тож зараз ми бачимо не картину попиту, а результати старань дилерів щодо постачання автомобілів», – прокоментував Станіслав Бучацький виданню «Економічна правда».

Крім того, українські дилери BMV у 2023 році зарезервували для України частину машин, які були передбачені для російського ринку, і навіть продавали їх з певною знижкою.

Ще одна ймовірна причина – рівень корупції, який не зменшився попри запевнення президента Володимира Зеленського в кінці 2022 року, що всі корупціонери поїхали з країни. Отже, попит на елітні бренди не постраждав.

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Нагадаємо, Кабмін спростив отримання низки послуг для водіїв. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та номерні знаки, оформлені через портал «Дія» або Електронний кабінет водія (ЕКВ), тепер можна отримати поштою або кур'єром. Також документ дозволяє пересилання посвідчення водія через міжнародні поштові відправлення. Українці за кордоном зможуть обміняти права через «Дію» чи ЕКВ та отримати пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни.