Citroen анонсував найдешевший електромобіль в Європі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Citroen Ami

Французи пообіцяли запустити у продаж електромобіль за 6 тисяч євро

Citroen обіцяє почати виробництво електромобіля, який коштуватиме 6 тисяч євро. Якщо французи дотримаються слова, то це буде найдешевший автомобіль в Європі на електричній тязі.

Під підлогою електрокара встановлена батарея на 5,5 кіловат-години, яка живить електромотор. З ним Ami розганяється до максимальних 42 кілометрів на годину і проїжджає без підзарядки близько 75 кілометрів.

Зарядка акумулятора від побутової розетки займає три години.

У салоні – два крісла. Роль мультимедійного комплексу буде виконувати смартфон.

Citroen позиціонує Ami як «практичне рішення для коротких поїздок в межах міста» і «альтернативу скутерів, велосипедів, мопедів і громадському транспорту за розумною ціною».

Продажі електрокара в Європі почнуться вже влітку цього року.