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    Авто

    Citroen анонсував найдешевший електромобіль в Європі

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    Citroen Ami - Citroen анонсував найдешевший електромобіль в Європі
    Citroen Ami

    Французи пообіцяли запустити у продаж електромобіль за 6 тисяч євро

    Citroen обіцяє почати виробництво електромобіля, який коштуватиме 6 тисяч євро. Якщо французи дотримаються слова, то це буде найдешевший автомобіль в Європі на електричній тязі.

    Під підлогою електрокара встановлена батарея на 5,5 кіловат-години, яка живить електромотор. З ним Ami розганяється до максимальних 42 кілометрів на годину і проїжджає без підзарядки близько 75 кілометрів.

    Зарядка акумулятора від побутової розетки займає три години.

    У салоні – два крісла. Роль мультимедійного комплексу буде виконувати смартфон.

    Citroen позиціонує Ami як «практичне рішення для коротких поїздок в межах міста» і «альтернативу скутерів, велосипедів, мопедів і громадському транспорту за розумною ціною».

    Продажі електрокара в Європі почнуться вже влітку цього року.

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    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami
    Компактний електромобіль Citroen Ami

    Електромобілі
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