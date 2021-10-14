Дебютував найбільш очікуваний люксовий позашляховик року. Коли чекати в Україні?

Японці презентували нове покоління Lexus LX – одного з найпопулярніших люксових позашляховиків у світі

Преміальний підрозділ Toyota – компанія Lexus – презентувала нове покоління рамного позашляховика LX, який отримав індекс 600. Новинку побудовано на тій самій платформі, що й іншу новинку японців – Toyota Land Cruiser 300, який також дебютував цього року та встиг наробити багато галасу.

Новий LX скинув 200 кілограмів у порівнянні з попередником. Двигун тепер більш компактний, а також використовується нова, більш легка підвіска з активним контролем висоти. Вагу вдалося зменшити і за рахунок даху, який виготовлено з алюмінію.

Ціни на Lexus LX 600 стартуватимуть від $90 тис.

Коли новинка з’явиться в Україні, поки що невідомо. Тут можна лише відзначити, що Toyota Land Cruiser 300 після світового дебюту з’явився на українському ринку досить швидко. Скоріш за все, так буде і з LX 600, адже в Україні це дуже популярний автомобіль серед шанувальників люксових позашляховиків.

Отже, якщо проводити паралелі з Land Cruiser 300, можна очікувати, що новинка від Lexus з’явиться в українських автосалонах вже до кінця 2021 року.

А тепер давайте розбиратися, що являє собою Lexus LX 600.

Мотори та трансмісія

Під капотом – 3,5-літровий бензиновий турбований двигун, який видає 400 кінських сил та 650 Нм крутного моменту.

Альтернативний мотор лише один – 3,3-літровий дизель з подвійним турбонаддувом, що розвиває 300 кінських сил і 700 Нм крутного моменту. У Lexus підкреслюють, що двигун видає велику тягу навіть на низьких оборотах, що сприяє швидкому розгону - 6,8 секунди до першої «сотні».

Обидва мотори поєднуються з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Екстер’єр Lexus LX 600

Дизайн передньої частини істотно переробили. Новий LX має більш стриманий і представницький вигляд за рахунок строгих прямих ліній і відмови від великої кількості хрому, на зміну якому прийшли затемнені елементи декору.

Втім, від фірмової радіаторної решітки марка не відмовилася, змінивши при цьому наповнення. «Гриль» позбувся рамок і став тривимірним, з горизонтальними ламелями замість малюнка у вигляді «сот».

Представники компанії стверджують, що у такий радіаторної решітки вище ефективність охолодження, ніж у тій, яка встановлюється на вже старий LX.

На кормі з'явився великий напис Lexus на п'ятій двері замість традиційного логотипу, що, на думку представників марки, має символізувати «нову еру бренду».

Інтер’єр та оснащення

Дисплей і інші перемикачі розташовані так, щоб водієві не доводилося до них тягнутися, змінюючи положення тіла.

На передній панелі встановлена подвійна панель. Зверху розташований 12,3-дюймовий екран, знизу – семидюймовий. На першому відображаються елементи управління навігацією і загальні настройки автомобіля. На другому – настройки клімат-контролю і статус вибору режимів руху і інших функцій позашляховика.

У список оснащення:

аудіосистема Mark Levinson Premium Surround з 25 динаміками;

система попередження зіткнень з функцією екстреного рульового управління;

система відстеження смуги руху;

адаптивний круїз-контроль з контролем швидкості на поворотах;

система адаптивного управління дальнім світлом.

Як опцію запропонують перемикач системи старт-стоп з функцією аутентифікації за відбитком пальця. Також для моделі доступна система, яка відображає область під передньою і задньою частиною автомобіля.

Підтвердився слух про появу VIP-версії з двома роздільними кріслами на другому ряді. Задні сидіння можна нахиляти під кутом до 48 градусів за допомогою спеціальної консолі. А сидіння переднього пасажира – скласти для того, щоб збільшити простір для ніг до 1,2 метра.

Для LX VIP передбачені підставки для ніг пасажирів, повітроводи з боків і біля основи центральної консолі.