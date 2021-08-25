Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)

Дизайнер показав футуристичний варіант легендарного українського позашляховика ЛуАЗ, який тепер нагадує машину часу з фільму «Назад у майбутнє»

Ще за радянських часів на Луцькому автомобільному заводі випускали легендарні позашляховики під маркою ЛуАЗ. А останні екземпляри автомобілів з'явилися вже у незалежній Україні.

Після припинення виробництва в «дев’яності» питання відродження всюдихода всерйоз ніколи не підіймалося. Але ентузіастів завжди хвилювало питання, який вигляд міг би мати сучасний ЛуАЗ.

Дизайнер Тимур Даутов навіть вирішив намалювати футуристичну версію українського позашляховика.

«ЛуАЗ – машина дуже самобутня, з такими пропорціями більше ніде в світі немає. Автомобіль запам'ятався мені з дитинства, і я вирішив, нехай і поки віртуально, але відродити його», – каже Даутов.

Проєкт вийшов досить самобутним. Його важко з чимось порівнювати. Хоча передня оптика дуже нагадує сучасну версію американського позашляховика Ford Bronco. Його можна побачити у добірці «Главкома»: ТОП-10 легендарних моделей автомобілів, які отримали друге життя.

А ось кузов ЛуАЗ в цілому наче відсилає до DeLorean DMC-12 – автомобіля, який став культовим після фільму «Назад у майбутнє», у якому спорткар «зіграв» роль машини часу.

На знімках зображена авторська версія ЛуАЗ 969М – найпопулярніша модель Луцького підприємства. Автомобіль було оснащено двигуном від іншого легендарного українського автомобіля – «Запорожець». До речі, фантазії на тему сучасних «Запорожців» теж доволі популярні. Наприклад, нещодавно дизайнери показали «Горбатого», який дуже схожий на Bentley.

Двигун ЛуАЗ 969М видавав всього 40 кінських сил. Працював він в парі з 4-ступінчастою «механікою. Крутний момент передавався на передні колеса, але можна було підключити задній міст.

Кліренс – близько 30 сантиметрів. Максимальна швидкість – 85 кілометрів на годину.

Багато років ЛуАЗ лишався єдиним позашляховиком, який можна було купити у радянські часи. УАЗи не продавали населенню, а «Нива» з’явилася пізніше.