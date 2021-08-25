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    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)

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    Проєкт дизайну ЛуАЗ 969М - Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Проєкт дизайну ЛуАЗ 969М
    Фото з відкритих джерел

    Дизайнер показав футуристичний варіант легендарного українського позашляховика ЛуАЗ, який тепер нагадує машину часу з фільму «Назад у майбутнє»

    Ще за радянських часів на Луцькому автомобільному заводі випускали легендарні позашляховики під маркою ЛуАЗ. А останні екземпляри автомобілів з'явилися вже у незалежній Україні.

    Після припинення виробництва в «дев’яності» питання відродження всюдихода всерйоз ніколи не підіймалося. Але ентузіастів завжди хвилювало питання, який вигляд міг би мати сучасний ЛуАЗ.

    Дизайнер Тимур Даутов навіть вирішив намалювати футуристичну версію українського позашляховика.

    «ЛуАЗ – машина дуже самобутня, з такими пропорціями більше ніде в світі немає. Автомобіль запам'ятався мені з дитинства, і я вирішив, нехай і поки віртуально, але відродити його», – каже Даутов.

    Проєкт вийшов досить самобутним. Його важко з чимось порівнювати. Хоча передня оптика дуже нагадує сучасну версію американського позашляховика Ford Bronco. Його можна побачити у добірці «Главкома»: ТОП-10 легендарних моделей автомобілів, які отримали друге життя.

    А ось кузов ЛуАЗ в цілому наче відсилає до DeLorean DMC-12 – автомобіля, який став культовим після фільму «Назад у майбутнє», у якому спорткар «зіграв» роль машини часу.

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    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)
    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)

    На знімках зображена авторська версія ЛуАЗ 969М – найпопулярніша модель Луцького підприємства. Автомобіль було оснащено двигуном від іншого легендарного українського автомобіля – «Запорожець». До речі, фантазії на тему сучасних «Запорожців» теж доволі популярні. Наприклад, нещодавно дизайнери показали «Горбатого», який дуже схожий на Bentley.

    Двигун ЛуАЗ 969М видавав всього 40 кінських сил. Працював він в парі з 4-ступінчастою «механікою. Крутний момент передавався на передні колеса, але можна було підключити задній міст.

    Кліренс – близько 30 сантиметрів. Максимальна швидкість – 85 кілометрів на годину.

    Багато років ЛуАЗ лишався єдиним позашляховиком, який можна було купити у радянські часи. УАЗи не продавали населенню, а «Нива» з’явилася пізніше.

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    Теги: позашляховики
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    Легендарний український позашляховик перетворили на «машину часу» (фото)