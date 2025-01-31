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«Я люблю нарушать»: у Кривому Розі водій припаркувався на місці для людей з інвалідністю (відео)

glavcom.ua
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«Я люблю нарушать»: у Кривому Розі водій припаркувався на місці для людей з інвалідністю (відео)
Водія зупинили у сусідньому районі та притягнули до відповідальності
Фото: телеграм-канал Олексія Білошицького

За порушення правил паркування поліція зупинила чоловіка та притягнула до відповідальності

У Кривому Розі водій Hyundai припаркувався на місці для людей з інвалідністю. На питання людей, чи має він посвідчення відповів, що ні. Відео з порушником опублікував у своєму телеграм-каналі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Днями водій Hyundai у Кривому Розі поставив авто на місці для людей з інвалідністю. Коли люди запитали чи має він посвідчення, молодик відповів, що ні. На питання, чому тоді він припаркувався тут, відповів, що «только на две минуты».

Також його запитали, чи не турбує його, що це місце може комусь знадобитися, а у відповідь почули: «ну ничего страшного. Я люблю нарушать».

Інформацію про чоловіка передали екіпажам. Патрульні зупинили його у сусідньому районі та притягнули до відповідальності.

«Любов вийшла без відповіді. Бо ми не любимо, коли «нарушают». На мою думку, враховуючи ситуацію в країні, порушення, повʼязане з місцями для осіб з інвалідністю має бути виведене в категорію аморальних, з високою мірою відповідальності перед законом і суспільством» , – зазначив Білошицький.

Нагадаємо, поліцейські Києва затримали 22-річного винуватця масштабної ДТП, який сів за кермо в нетверезому стані, протаранив сім автомобілів та травмував двох своїх пасажирів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Раніше суд оголосив вирок колишньому голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку. Його звинувачували у ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей. Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку.  Зазначається, що Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка – штраф 31 432 грн. Авто марки Volvo, яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.

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Теги: поліція Дніпропетровщина водій Олексій Білошицький штраф Кривий Ріг відео

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Суспільство

«Я люблю нарушать»: у Кривому Розі водій припаркувався на місці для людей з інвалідністю (відео)
«Я люблю нарушать»: у Кривому Розі водій припаркувався на місці для людей з інвалідністю (відео)
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