У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину (відео)

У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

У суботу, 12 липня водій таксі здійснив наїзд на дівчину-пішохода у Вінниці. Постраждала госпіталізована.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінниччини.

Повідомляється, що 32-річний водій автомобіля Renault скоїв наїзд на 22-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Правоохоронці виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння.

Водія затримали, він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Постраждала госпіталізована.

«За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Нагадаємо, у Вінниці 22-річний водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. Постраждалими є студентки медичного коледжу.

Vinnitsa.info відзначає, що 22-річний водій автомобіля Mercedes, мешканець Тульчинського району. Слідчі готують матеріали для повідомлення водію про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу. Поки він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.