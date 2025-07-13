Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину (відео)
У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину
скриншот з відео

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

У суботу, 12 липня водій таксі здійснив наїзд на дівчину-пішохода у Вінниці. Постраждала госпіталізована.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінниччини.

Повідомляється, що 32-річний водій автомобіля Renault скоїв наїзд на 22-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Правоохоронці виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння.

Водія затримали, він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Постраждала госпіталізована.

«За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Нагадаємо, у Вінниці 22-річний водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. Постраждалими є студентки медичного коледжу.

Vinnitsa.info відзначає, що 22-річний водій автомобіля Mercedes, мешканець Тульчинського району. Слідчі готують матеріали для повідомлення водію про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу. Поки він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Читайте також:

Теги: пішохід таксі наркотики Вінниця ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надзвичайні служби Франції проводять рятувальні роботи
У Франції автобус з українцями з'їхав у кювет: четверо загиблих, десятки поранених
13 червня, 16:55
Розслідування причин погіршення самопочуття дітей, які вжили цукерки Haribo, триває
Наркотики у популярному мармеладі? Фахівці із Нідерландів дійшли висновку
20 червня, 12:54
За скоєне підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Жорстоке убивство семирічної дівчинки в Одесі: підозрюваного взято під варту
21 червня, 16:43
Правоохоронці Київщини розслідують аварію, в якій загинув неповнолітній
У ДТП на Київщині загинув пасажир мопеда, за кермом якого був 13-річний підліток
27 червня, 14:42
Тоні Матвієнко довелося відчинити двері таксі на ходу, лише тоді водій зупинився
Тоню Матвієнко побив таксист
2 липня, 08:24
Вінницький обласний ТЦК зробив заяву щодо функціонування (оновлено)
Вінницький обласний ТЦК зробив заяву щодо функціонування (оновлено)
7 липня, 13:47
У Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку
У Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: 12 людей постраждали
11 липня, 23:48
Рівень води у Львові місцями досягає майже 3 м
Негода у кількох областях та фонд для відбудови України: головне за 10 липня
10 липня, 21:00
За попередньою інформацією, темно-сірий мікроавтобус «Рено» здійснив наїзд на дитину
Мікроавтобус без водія задавив хлопчика у Петропавліській Борщагівці
10 липня, 15:37

Новини

У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину (відео)
У Вінниці водій таксі під наркотиками збив на переході дівчину (відео)
На Вінниччині зафіксовано випадки лептоспірозу: що відомо про інфекцію
На Вінниччині зафіксовано випадки лептоспірозу: що відомо про інфекцію
Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн
Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу
Вінницький обласний ТЦК зробив заяву щодо функціонування (оновлено)
Вінницький обласний ТЦК зробив заяву щодо функціонування (оновлено)
Шахрай ошукав мати загиблого воїна на майже 1 млн грн
Шахрай ошукав мати загиблого воїна на майже 1 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2025
15K
Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України
7332
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
5580
У Москві помер Медведєв
2902
Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 06:15

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua