Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України

Арсеній Яценюк зазначив, що Група Семи «продемонструвала Путіну, що його активи ніхто не звільнить з-під арешту»

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Конференція з відновлення у Берліні, засідання Групи Семи та Саміт Миру – «всі три події продемонстрували, що у нас є єдність», – про це заявив Голова Київського безпекового форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ за участі послів країн Групи Семи 19 червня.

Конференція з відновлення в Берліні, за словами голови КБФ, стала на кшталт економічного «Рамштайну», «де обговорювали, як зберегти Україну і як допомогти Україні в першу чергу в військовому сенсі, через постачання засобів протиракетної оборони».

Саміт Миру, наголосив він, «продемонстрував єдність наших союзників, і Україна знову з’явилася на ключових шпальтах світових медіа».

Третя подія, якій присвячена зустріч КБФ, – Саміт G7. Арсеній Яценюк зазначив, що Група Семи «продемонструвала Путіну, що його активи ніхто не звільнить з-під арешту».

Важливим стало рішення надати Україні $50 млрд, отриманих як доходи від арештованих російських коштів.

«Група Семи сказала Путіну: ми готові тримати арештованими ваші гроші десятками років. Тому що принаймні треба 10 років для того, щоб накопичити 50 мільярдів. Ми не відмовимося від України і ми будемо підтримувати Україну не просто стільки, скільки можемо, а стільки, скільки це потрібно, щоб Україна перемогла», – підкреслив він.

Четверта подія, підкреслив голова КБФ, – це Саміт НАТО У Вашингтоні.

Арсеній Яценюк нагадав, що Київський Безпековий Форум із самого заснування у 2007 році щороку виступав із головним меседжем – Україна повинна стати членом НАТО: «Можу зараз тільки повторити цей меседж. Альтернативи для безпечної, вільної України, ніж членство України в НАТО, не існує».

«Ми розуміємо всі проблеми, які є сьогодні, в тому числі і серед членів Альянсу. Але ми певні в тому, що єдність західного світу повинна бути продемонстрована і в єдності прийняття правильних рішень у сучасному світі. В сучасному світі, який рухається до наступних викликів і який, на превеликий жаль, дуже далекий від всеосяжного миру, який ми мали після завершення Другої світової війни», – сказав він.

Нагадаємо, 19 червня Київський Безпековий Форум проводить спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.