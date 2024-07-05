Словацька міністерка назвала винних у низькій народжуваності в Європі

На думку міністерки культури, у всьому нібито винна ЛГБТ+ меншість

Після неоднозначних заяв політикині проти неї подали позов, підозрюючи в расизмі та антисемітизмі

Міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова в інтерв’ю словацькому виданню Topky.sk звинуватила ЛГБТК+ меншість у зниженні рівня народжуваності в Європі. Про це повідомляє Politico.

«Ми, гетеросексуали, створюємо майбутнє, тому що ми народжуємо дітей. Європа вимирає, діти не народжуються через надмірну кількість ЛГБТК+ (людей - ред.). І дивна річ – те, що це відбувається з білою расою», – сказала міністерка.

Інститут прав людини у Братиславі відразу у відповідь подав до генеральної прокуратури заяву проти Шимковичової за підозрою в расизмі та антисемітизмі, повідомив директор інституту Петер Вайзенбахер: «Підтримці расизму та антисемітизму не буде місця в Європі в 2024 році. Ми знаємо, до чого такі тенденції призвели в минулому. Ми закликаємо міністра Шимковічову негайно піти у відставку».

Шимковичова не вперше висловлює такі тези. У січні вона оголосила, що міністерство культури припинить фінансування ЛГБТК+ проектів, щоб «повернутися до нормального життя».

Гомофобні висловлювання, на відміну від расистських і антисемітських коментарів, не заборонені у Словаччині. У жовтні 2022 року Словаччину сколихнуло вбивство двох чоловіків-геїв біля гей-бару в Братиславі, але після того, як до влади минулого року прийшов лівий популістський уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо, права сексуальних меншин зазнали додаткового тиску.

Тим часом віце-спікер парламенту Андрей Данко, який представляє ультраправого молодшого коаліційного партнера Словацької національної партії, заявив у неділю, що міністерство культури більше не фінансуватиме фільми, «теми яких переходять моральні та етичні межі, включно з ЛГБТК+».

Нагадаємо, Іракські законодавці хочуть ухвалити законопроєкт, який передбачає смертну кару або довічне ув'язнення за одностатеві стосунки. Також 27 червня, парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх» і поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ.

До слова, Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». Хоча правозахисники стверджують, такого руху не існує.