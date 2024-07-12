Посол України в Туреччині пояснив, чому на полі бою немає турецьких танків

«Україна отримує значні постачання озброєнь та техніки з Туреччини, зокрема, бронемашини Kirpi»

На полі бою наразі немає турецьких танків, адже Туреччина лише починає серійне виробництво танків Altay. На перші постачання знадобиться декілька років. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

«Щодо турецького танку, то на сьогодні вироблено декілька зразків Altay; завершуються випробування і доопрацювання цієї машини. У травні цього року Агенція оборонних індустрій Туреччини заявила про готовність розпочати масове виробництво вдосконаленої моделі цього танку», – заявив дипломат.

За його словами, першочергові постачання цих танків будуть здійснені для потреб Збройних сил Туреччини, і це займе як мінімум декілька років. Водночас посол зауважив, що не знажаючи на це, Україна отримує значні постачання озброєнь та техніки з Туреччини, наприклад, бронемашини «Kirpi».

Василь Боднар також прокоментував питання співпраці Туреччини з Росією в оборонній сфері. Він наголошує, що так як Туреччина є членом НАТО, то співпраця у цій сфері з РФ не розвивається.

«Єдиним винятком стала закупівля у Росії С-400 (російський зенітно-ракетний комплекс – «Главком»). Але це озброєння не вдалося інтегрувати до натовської системи ППО, існують доволі обмежені можливості щодо її застосування», – пригадав посол. Боднар зокрема додав, що такий крок спровокував дуже серйозну критику з боку США, були накладені відповідні санкції, і персональні, й інституційні.

Також Василь Боднар в інтерв'ю «Главкому» заявив, що Туреччина зацікавлена у співпраці з Україною, адже саме Україна традиційно була джерелом озброєнь, знань та технологій, зокрема, у сфері авіабудування. А сучасне активне співробітництво сформувалося ще до великої війни.

Нагадаємо, генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості.

До слова, після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників.