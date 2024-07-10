Коли закінчиться війна в Україні: прогноз посадовця НАТО

За словами посадовця НАТО, війна в Україні «потребуватиме років цілеспрямованих зусиль»

«Ми всі дуже добре розуміємо, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться», – сказав високопосадовець альянсу

Війна в Україні може тривати ще кілька років. Тому країни НАТО повинні бути готовими підтримувати Київ у довгостроковій перспективі. Про це заявив високопосадовець НАТО під час саміту у Вашингтоні, повідомляє «Голос Америки».

«Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться», – сказав він.

За його словами, війна в Україні «потребуватиме років цілеспрямованих зусиль», бо Росія «безсумнівно» зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум три-чотири роки.

Оцінюючи здатність Росії щодо переходу економіки на воєнні рейки, посадовець Альянсу зазначив, що довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки.

Але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя.

Нагадаємо, президент США Джо Байден переконаний, що Україна здатна зупинити російського диктатора Володимира Путіна у його прагненні знищити її. Про це американський лідер сказав на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні.

Він впевнено заявив: «Україна може і зупинить Путіна».

Як повідомлялося, під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання.

Також відомо, що країни НАТО нададуть понад $7 млн доларів для підтримки жінок у ЗСУ. На ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження. Про це на прийомі після круглого столу НАТО «Жінки, мир, безпека» заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Міноборони України.

До слова, нині триває 868-й день повномасштабної війни в Україні.