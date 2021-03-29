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    Звичайний позашляховик купили за мільйон доларів

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    Ford Bronco - Звичайний позашляховик купили за мільйон доларів
    Ford Bronco

    У мільйон доларів покупцю обійшовся позашляховик Ford Bronco

    Позашляховик Ford Bronco продали майже за 1,1 мільйона доларів. Такі гроші покупець заплатив за дводверний всюдихід в комплектації First Edition з 2,7-літровим турбомотором V6 і 10-ступінчастим «автоматом».

    Автомобіль пофарбовано в темно-синій колір Lightning Blue і максимально укомплектований: в числі іншого є шкіряний салон і офф-роуд пакет Sasquatch.

    На даний момент такий Bronco зі схожим оснащенням коштує в США близько 60 тисяч доларів, тобто невідомий шанувальник заплатив за автомобіль у 18 разів більше ринкової вартості.

    Що ж такого унікального отримав покупець за мільйон доларів? Справа лише в VIN-номері. Це найперший Ford Bronco, VIN якого закінчується на 001. І це все.

    Ford Bronco
    Ford Bronco

    Класичний Ford Bronco зняли з виробництва у 1996 році. Але в 2020-му американці презентували нову генерацію моделі. Відроджений Bronco має рамну конструкцію, уніфіковану з пікапом Ranger. Модель дебютувала в трьох- і п'ятидверному виконаннях. Причому п’ятидверна запропонована вперше.

    Американцям доступні сім рівнів оснащення, лімітована серія First Edition і варіант з позашляховим пакетом Sasquatch. Останній відрізняється збільшеним на 56 міліметрів дорожнім просвітом, 35-дюймовими грязьовими покришками і іншими настройками підвіски.

    Нещодавно «Главком.Техно» назвав ТОП-10 легендарних моделей автомобілів, які отримали друге життя.

    Теги: Ford Bronco
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