Звичайний позашляховик купили за мільйон доларів

У мільйон доларів покупцю обійшовся позашляховик Ford Bronco

Позашляховик Ford Bronco продали майже за 1,1 мільйона доларів. Такі гроші покупець заплатив за дводверний всюдихід в комплектації First Edition з 2,7-літровим турбомотором V6 і 10-ступінчастим «автоматом».

Автомобіль пофарбовано в темно-синій колір Lightning Blue і максимально укомплектований: в числі іншого є шкіряний салон і офф-роуд пакет Sasquatch.

На даний момент такий Bronco зі схожим оснащенням коштує в США близько 60 тисяч доларів, тобто невідомий шанувальник заплатив за автомобіль у 18 разів більше ринкової вартості.

Що ж такого унікального отримав покупець за мільйон доларів? Справа лише в VIN-номері. Це найперший Ford Bronco, VIN якого закінчується на 001. І це все.

Ford Bronco

Класичний Ford Bronco зняли з виробництва у 1996 році. Але в 2020-му американці презентували нову генерацію моделі. Відроджений Bronco має рамну конструкцію, уніфіковану з пікапом Ranger. Модель дебютувала в трьох- і п'ятидверному виконаннях. Причому п’ятидверна запропонована вперше.

Американцям доступні сім рівнів оснащення, лімітована серія First Edition і варіант з позашляховим пакетом Sasquatch. Останній відрізняється збільшеним на 56 міліметрів дорожнім просвітом, 35-дюймовими грязьовими покришками і іншими настройками підвіски.

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