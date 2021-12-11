Електромобіль, що працює на бензині: американці показали унікальну Tesla (відео)

Американці показали першу у світі Tesla Model S, яка отримала двигун внутрішнього згоряння

Автори YouTube-каналу Rich Rebuilds опублікували відеоролик, у якому показали процес встановлення у Tesla Model S бензинового двигуна.

Внаслідок тривалих модифікацій, які зайняли майже рік, ентузіастам вдалося побудувати першу у світі «Теслу», що працює на традиційному паливі. Причому зовні автомобіль нічим не відрізняється від звичайного електрокара.

Створити першу у світі Tesla з двигуном внутрішнього згоряння ентузіасти вирішили у грудні 2020 року. Як альтернативу електричній силовій установці фахівці вибрали бензиновий V8 від Chevrolet Camaro, віддача якого становить 426 кінських сил.

Крім того, блогери встановили механічну трансмісію, бензобак, а також пневматичну підвіску та полегшені колісні диски. Щоб модифікований автомобіль не відрізнявся від електричних побратимів, інженери замаскували вихлопну систему.

Вперше унікальну «Теслу» показали у листопаді на тюнінг-виставці SEMA. Потім розробники вирушили машиною в автопробіг по США, після якого перша у світі бензинова Model S пройшла техобслуговування у офіційного дилера Chevrolet.

У новому відео розробники докладно розповіли, з якими складнощами їм довелося зіткнутися, щоб зробити автомобіль повністю придатним для експлуатації в повсякденному житті.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.