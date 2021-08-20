Власник нової Tesla розповів про недоліки електромобіля

Покупець нової Tesla Model S перерахував заводські недоліки недешевого електрокара

На початку 2021 року Tesla представила оновлену Model S. Електрокар зазнав незначних змін зовні, а також отримав штурвал замість традиційного рульового колеса і збільшений запас ходу.

Однак дехто с покупців почав звертати увагу на неякісну зборку новинки. Наприклад, автор YouTube-каналу MrExitStrategy стверджує, що у електрокара, який йому доставили, виявилися численні заводські «косяки».

Наприклад, він знайшов подряпини на кузові нової машини; звернув увагу на скрипучі двері і різні шуми в салоні під час руху. Особливу увагу приділив гумовим ущільнювачам, які виглядають так, як ніби ця деталь не нова, а вживана.

Під час руху одне з зовнішніх дзеркал небезпечно трясеться, кондиціонер свистить при роботі на максимальних обертах, а на приладовій панелі помітні плями невідомого походження.