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    Власник нової Tesla розповів про недоліки електромобіля

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    Tesla Model S 2021 року - Власник нової Tesla розповів про недоліки електромобіля
    Tesla Model S 2021 року
    Фото: Tesla

    Покупець нової Tesla Model S перерахував заводські недоліки недешевого електрокара

    На початку 2021 року Tesla представила оновлену Model S. Електрокар зазнав незначних змін зовні, а також отримав штурвал замість традиційного рульового колеса і збільшений запас ходу.

    Однак дехто с покупців почав звертати увагу на неякісну зборку новинки. Наприклад, автор YouTube-каналу MrExitStrategy стверджує, що у електрокара, який йому доставили, виявилися численні заводські «косяки».

    Наприклад, він знайшов подряпини на кузові нової машини; звернув увагу на скрипучі двері і різні шуми в салоні під час руху. Особливу увагу приділив гумовим ущільнювачам, які виглядають так, як ніби ця деталь не нова, а вживана.

    Під час руху одне з зовнішніх дзеркал небезпечно трясеться, кондиціонер свистить при роботі на максимальних обертах, а на приладовій панелі помітні плями невідомого походження.

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    Теги: Електромобілі Tesla Tesla Model S
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    Власник нової Tesla розповів про недоліки електромобіля