На Закарпатті п’яний водій легковика влетів у вантажівку, одна людина загинула



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Внаслідок зіткнення транспортних засобів один із пасажирів «ВАЗ 2115», 20-літній житель села Великі Лучки, помер на місці події

Водій «ВАЗ-2115», 25-річний житель Мукачівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою

На Закарпатті цієї ночі п’яний водій легковика влетів у вантажівку, одна людина загинула, троє травмовані. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Закарпатській області.

«У селі Страбичово Мукачівського району зіткнулися автомобіль «ВАЗ-2115» та вантажний автомобіль Iveco. Внаслідок автомобільної аварії пасажир легковика помер. Водія "ВАЗу", який за кермом перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, затримано», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною ДТП стало те, що водій «ВАЗ-2115», 25-річний житель Мукачівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. За кермом Iveco перебував 23-літній житель села Поляна Свалявського району.

«Внаслідок зіткнення транспортних засобів один із пасажирів «ВАЗ 2115», 20-літній житель села Великі Лучки, помер на місці події. Водія та іншого пасажира «ВАЗу»– 18-річного жителя села Горонда, а також водія вантажівки доставили до районної лікарні. Водія автомобіля «ВАЗ» освідчено на стан алкогольного сп’яніння – 2,47 проміле», – повідомили у поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).

Як повідомлялося, 2 серпня, на Київщині у Переяслав-Хмельницькому районі на 56 кілометрі автошляху Бориспіль – Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, загинуло чотири людини.