Ford відкличе 39 тисяч позашляховиків через ризик раптової пожежі

Спалах двигуна може статися під час водіння, паркування і навіть якщо машину не заведено

Автовиробник Ford відкличе 39 тисяч позашляховиків, у машинах виявили дефект, що підвищує ризик раптової пожежі. Компанія отримала 16 повідомлень про спалах машин, тепер Ford закликає автомобілістів паркуватися на відкритому повітрі, далеко від будівель доти, доки проблему не буде вирішено, повідомляє Reuters.

Американський автовиробник заявив, що спалах двигуна може статися під час водіння, паркування і навіть якщо машину не заведено. Компанія все ще не знає, як вирішити цю проблему. Постраждалих при пожежах не було, а більшість машин, що спалахнули, належали службі прокату.

Відгук пошириться на моделі Ford Expedition та Lincoln Navigator 2021 модельного року. Також компанія Ford заявила про два інші відгуки автомобілів – 310 тисяч вантажівок Super Duty F-250, F-350, F-450 та F-550 2016 модельного року через дефект подушок безпеки.

Цього року відгуків машин у компанії Ford було більше, ніж у будь-якого іншого автовиробника. Компанія оголошувала про повернення машин 30 разів, це торкнулося 3,5 мільйонів автомобілів.