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    Російський супутник із буквою Z протримався у космосі усього 20 днів

    Супутник, якого запустили на ракеті із літерою Z, прожив у космосі менше трьох тижнів - Російський супутник із буквою Z протримався у космосі усього 20 днів
    Супутник, якого запустили на ракеті із літерою Z, прожив у космосі менше трьох тижнів
    фото з відкритих джерел

    Росія визнала втрату військового супутника «Космос-2555»

    Російський військовий супутник «Космос-2555» зійшов з навколоземної орбіти і, увійшовши у щільні шари атмосфери, згорів. Про це повідомляє портал Aerospaсe.

    Це сталося 18 травня близько 1:00-2:00 за Києвом.

    Інформацію підтвердили численні спеціалісти, зокрема астроном із Центру астрофізики Джонатан Макдавелл.

    Втрату супутника, якого запускали на ракеті із «свастикою Путіна» (так після вторгнення до України назвали букву Z, якою була позначена військова техніка рашистів – ред.) визнали і самі росіяни. Втім, кремлівське видання ТАСС посилається не на «Роскосмос», а на командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

    «Супутник зійшов з орбіти та увійшов в атмосферу вранці 18 травня. В даний час об'єкт там більше не існує», – зазначило видання.

    «Космос-2555» був запущений 29 квітня, тож пробув на орбіті усього 20 днів.

    Нагадаємо, що, маючи проблеми із власними супутниками, Росія робить шкоду чужим. Тhe Times. повідомило кілька днів тому, що РФ атакує супутники на орбіті Землі, які передають й уможливлюють GPS-сигнали, необхідні не лише для звичайних смартфонів, а й для авіації чи судноплавства.

    Теги: росія США космос #stoprussia
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    Російський супутник із буквою Z протримався у космосі усього 20 днів