Російський супутник із буквою Z протримався у космосі усього 20 днів

Супутник, якого запустили на ракеті із літерою Z, прожив у космосі менше трьох тижнів

Росія визнала втрату військового супутника «Космос-2555»

Російський військовий супутник «Космос-2555» зійшов з навколоземної орбіти і, увійшовши у щільні шари атмосфери, згорів. Про це повідомляє портал Aerospaсe.

Це сталося 18 травня близько 1:00-2:00 за Києвом.

Інформацію підтвердили численні спеціалісти, зокрема астроном із Центру астрофізики Джонатан Макдавелл.

The Kosmos-2555 payload launched on the Angara-1.2 test mission last month reentered this morning, May 18, after failing to make any orbital manuevers. SpaceTrack reports reentry between 0116 and 0230 UTC. — Jonathan McDowell (@planet4589) May 18, 2022

Втрату супутника, якого запускали на ракеті із «свастикою Путіна» (так після вторгнення до України назвали букву Z, якою була позначена військова техніка рашистів – ред.) визнали і самі росіяни. Втім, кремлівське видання ТАСС посилається не на «Роскосмос», а на командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

«Супутник зійшов з орбіти та увійшов в атмосферу вранці 18 травня. В даний час об'єкт там більше не існує», – зазначило видання.

«Космос-2555» був запущений 29 квітня, тож пробув на орбіті усього 20 днів.

Нагадаємо, що, маючи проблеми із власними супутниками, Росія робить шкоду чужим. Тhe Times. повідомило кілька днів тому, що РФ атакує супутники на орбіті Землі, які передають й уможливлюють GPS-сигнали, необхідні не лише для звичайних смартфонів, а й для авіації чи судноплавства.