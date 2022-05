Російський супутник із буквою Z протримався у космосі усього 20 днів

Російський військовий супутник «Космос-2555» зійшов з навколоземної орбіти і, увійшовши у щільні шари атмосфери, згорів. Про це повідомляє портал Aerospaсe.

Це сталося 18 травня близько 1:00-2:00 за Києвом.

Інформацію підтвердили численні спеціалісти, зокрема астроном із Центру астрофізики Джонатан Макдавелл.

The Kosmos-2555 payload launched on the Angara-1.2 test mission last month reentered this morning, May 18, after failing to make any orbital manuevers. SpaceTrack reports reentry between 0116 and 0230 UTC.