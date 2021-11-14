В ралі «Дакар» вперше прийме участь воднева вантажівка

У 2022 році водневе авто візьме участь у найбільш складних перегонах у світі (відео)

Французький виробник Gaussin представив H2 Racing Truck як перший у світі електрично-водневий автомобіль, призначений для участі в чемпіонаті світу з ралі-рейду. Машина готується до ралі «Дакар» у Саудівській Аравії у 2022 році.

Модель Gaussin H2 – це перша модель в новій лінійці вантажівок французького виробника з нульовими викидами, які планують запустити у 2022 році. Завдяки дизайну, розробленому відомою італійською компанією Pininfarina, вантажівка готова, щоб витримати будь-які екстремальні умови у пустелі.

Вантажівку буде оснащено двома електричними двигунами, які видаватимуть 402 кінські сили. Також автівку буде оснащено акумулятором ємністю 82 кіловат-години, щоб. А швидкість буде обмежена на відмітці 140 кілометрів на годину.

Машину можна буде заправляти менш ніж за 20 хвилин, на цьому заряді він пройде 400 км.

Дані про продуктивність, зібрані під час ралі, допоможуть розробити лінійку автомобільних вантажівок компанії, дебют якої запланований на 2022 рік.

«Гауссін» планує випустити ще чотири варіанти вантажівки з нульовим рівнем викидів: тягач, автономна фура, фургон для кур'єрів, будівельний самоскид.

Джерело: 24 канал