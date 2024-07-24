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Саудівська Аравія використовуватиме для перевезення туристів повітряне таксі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Саудівська Аравія використовуватиме для перевезення туристів повітряне таксі
Літаюче таксі стане альтернативою для бізнесменів та паломників
фото із відкритих джерел

Перші літаючі таксі будуть готові через п'ять років

Німецький розробник повітряного таксі Lilium цього тижня отримав найбільше на сьогодні замовлення від саудівської авіакомпанії Saudia Group. Про це пише Travel Trends Today.

Планується закупити до 100 повністю електричних таксі, що літають, і які поки в стадії розробки.

Саудівська державна компанія розмістила своє замовлення на 50 електричних літаків з вертикальним зльотом та посадкою з можливістю купівлі ще 50 пізніше, повідомив представник німецької компанії Lilium. Загалом же йшлось про купівлю у перспективі близько 600 літаючих авто.

Підписання угоди відбулося у штаб-квартирі Lilium неподалік Мюнхена під час візиту лідерів Саудівської Аравії до Німеччини.

Генеральний директор Saudia Group Ібрагім Аль-Омар прокоментував підписання угоди: «Ми усвідомлюємо важливу роль, яку Lilium відіграє в тому, що ми можемо забезпечувати стабільний авіаційний досвід преміум-класу та транспортувати наших гостей ще ближче до місця призначення».

Він додав: «eVTOL роблять революцію в транспортуванні гостей. Їхні унікальні можливості вертикального зльоту та посадки відкривають абсолютно нові маршрути. Уявіть собі, що ви проїжджаєте до 175 кілометрів зі швидкістю 250 кілометрів на годину, заощаджуючи дорогоцінний час порівняно з традиційними варіантами. Ця технологія також бореться з корками на дорогах. Ці інноваційні транспортні засоби змінять правила для туризму, спорту та розваг, пропонуючи першокласні враження від подорожей».

Співзасновник компанії Деніел Віганд повідомив, що вартість всього замовлення складає близько $700 млн. Затримки з доставкою випробувального обладнання та інших комплектуючих змусили Lilium відкласти свій перший пілотований політ до початку наступного року.

За словами саудівських чиновників, повітряний транспорт використовуватиметься для перевезення паломників між священними містами Мекка та Джидда, а також гостей на великі спортивні заходи у столиці Ер-Ріяді та інших туристичних напрямках. Перші 50 літаків будуть готові до 2029 року.

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Теги: перевезення транспорт Саудівська Аравія політ таксі

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