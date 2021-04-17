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    Китайці показали електромобіль, схожий на Porsche

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    Ora Conceptcat - Китайці показали електромобіль, схожий на Porsche
    Ora Conceptcat
    Фото з відкритих джерел

    Китайська Great Wall показала електрокар з дизайном Porsche Panamera

    Китайська Great Wall показала електричний спорткар Ora Conceptcat. Модель зовні нагадує Porsche Panamera 2009-2016 років.

    Публічний дебют Ora Conceptcat відбудеться на автосалоні в Шанхаї 19 квітня. Подробиць про силову установку моделі поки немає, як і інформації про оснащення. Судячи с усього, новинка мітить в преміальний сегмент.

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    Китайці показали електромобіль, схожий на Porsche
    Китайці показали електромобіль, схожий на Porsche
    Китайці показали електромобіль, схожий на Porsche
    Китайці показали електромобіль, схожий на Porsche
    Китайці показали електромобіль, схожий на Porsche

    У електрокара шкіряний салон, перед водієм - комбінація приладів з трьома колодязями на манер Porsche, а по центру встановлено великий екран мультимедійної системи.

    Фізичні кнопки залишили тільки на кермі. Китайські ЗМІ згадують скляний дах, активне антикрило, яке висувається на певній швидкості, і дверні ручки, як у автомобілів Jaguar.

    Теги: Електромобілі
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