Китайці показали електромобіль, схожий на Porsche

Китайська Great Wall показала електрокар з дизайном Porsche Panamera

Китайська Great Wall показала електричний спорткар Ora Conceptcat. Модель зовні нагадує Porsche Panamera 2009-2016 років.

Публічний дебют Ora Conceptcat відбудеться на автосалоні в Шанхаї 19 квітня. Подробиць про силову установку моделі поки немає, як і інформації про оснащення. Судячи с усього, новинка мітить в преміальний сегмент.

У електрокара шкіряний салон, перед водієм - комбінація приладів з трьома колодязями на манер Porsche, а по центру встановлено великий екран мультимедійної системи.

Фізичні кнопки залишили тільки на кермі. Китайські ЗМІ згадують скляний дах, активне антикрило, яке висувається на певній швидкості, і дверні ручки, як у автомобілів Jaguar.