Корейці показали електромобіль майбутнього



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Hyundai Prophecy

Hyundai презентував концепт майбутнього електромобіля

Корейська Hyundai презентувала концепт електромобіля майбутнього, який назвали Prophecy, що перекладається як «пророцтво».

Концепт отримав «піксельну» оптику, як спереду, так і ззаду. Представники Hyundai стверджують, що це рішення найближчим часом почне з'являтися і на серійних автомобілях.

Hyundai Prophecy отримав купеподібний силует з похилою лінією даху в дусі спорткарів Porsche 911, прозорий спойлер і решітку радіатора, вбудовану в задній бампер.

В салоні – чотири окремі сидіння. Потрапити до нього пропонується через розсувні двері. Щоб це можна було зробити простіше, дизайнери навіть прибрали центральну стійку.

Оскільки автомобіль замислювався як безпілотник, традиційних органів управління на центральній консолі немає. Замість керма по обидві сторони водійського крісла встановлені джойстики, а роль приладової панелі відіграє розтягнутий на всю передню панель цифровий дисплей.

А ось технічні характеристики «пророцького» електрокара корейці поки що тримають у таємниці.