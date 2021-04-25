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    В Україні зросли продажі преміальних автомобілів

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    Land Rover Evoque - один з найпопулярніших преміальних автомобілів в Україні - В Україні зросли продажі преміальних автомобілів
    Land Rover Evoque - один з найпопулярніших преміальних автомобілів в Україні
    Фото: Land Rover

    В березні продажі в Україні виросли у всіх популярних преміальних марок

    Для українців пандемія коронавірусу – не привід відмовляти собі у покупці дорогого автомобіля. Про це свідчить статистика «Укравтопрому» за березень.

    Так, наприклад, продажі Mercedes в Україні зросли на 45,3% (порівняно з березнем минулого року). А місячний показник BMW поліпшився на 67,3%.

    Непогано в березні купували українці і Porsche – продажі компанії збільшилися на 64,3%.

    Треба відзначити, що минулий місяць став вдалим для українського автомобільного ринку в цілому – порівняно з березнем 2020 року продажі зросли майже на 45%. Деяким маркам вдалося поліпшити минулорічний результат у декілька разів. Наприклад, продажі Volkswagen зросли більш ніж у 4 рази.

    Продажі преміальних автомобілів у березні

    Марка 2020 2021 Динаміка, %
    Mercedes-Benz 192 279 +45.3
    BWM 150 251 +67.3
    Audi 205 211 +2.9
    Land Rover 103 142 +37.9
    Lexus 112 140 +25
    Volvo 64 97 +51.6
    Porsche 42 69 +64.3

    Дані: «Укравтопром».

    Теги: Mercedes Volkswagen BMW Audi
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