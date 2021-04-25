В Україні зросли продажі преміальних автомобілів
В березні продажі в Україні виросли у всіх популярних преміальних марок
Для українців пандемія коронавірусу – не привід відмовляти собі у покупці дорогого автомобіля. Про це свідчить статистика «Укравтопрому» за березень.
Так, наприклад, продажі Mercedes в Україні зросли на 45,3% (порівняно з березнем минулого року). А місячний показник BMW поліпшився на 67,3%.
Непогано в березні купували українці і Porsche – продажі компанії збільшилися на 64,3%.
Треба відзначити, що минулий місяць став вдалим для українського автомобільного ринку в цілому – порівняно з березнем 2020 року продажі зросли майже на 45%. Деяким маркам вдалося поліпшити минулорічний результат у декілька разів. Наприклад, продажі Volkswagen зросли більш ніж у 4 рази.
Продажі преміальних автомобілів у березні
|Марка
|2020
|2021
|Динаміка, %
|Mercedes-Benz
|192
|279
|+45.3
|BWM
|150
|251
|+67.3
|Audi
|205
|211
|+2.9
|Land Rover
|103
|142
|+37.9
|Lexus
|112
|140
|+25
|Volvo
|64
|97
|+51.6
|Porsche
|42
|69
|+64.3
Дані: «Укравтопром».