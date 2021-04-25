В Україні зросли продажі преміальних автомобілів

Land Rover Evoque - один з найпопулярніших преміальних автомобілів в Україні

Land Rover Evoque - один з найпопулярніших преміальних автомобілів в Україні

В березні продажі в Україні виросли у всіх популярних преміальних марок

Для українців пандемія коронавірусу – не привід відмовляти собі у покупці дорогого автомобіля. Про це свідчить статистика «Укравтопрому» за березень.

Так, наприклад, продажі Mercedes в Україні зросли на 45,3% (порівняно з березнем минулого року). А місячний показник BMW поліпшився на 67,3%.

Непогано в березні купували українці і Porsche – продажі компанії збільшилися на 64,3%.

Треба відзначити, що минулий місяць став вдалим для українського автомобільного ринку в цілому – порівняно з березнем 2020 року продажі зросли майже на 45%. Деяким маркам вдалося поліпшити минулорічний результат у декілька разів. Наприклад, продажі Volkswagen зросли більш ніж у 4 рази.

Продажі преміальних автомобілів у березні

Марка 2020 2021 Динаміка, % Mercedes-Benz 192 279 +45.3 BWM 150 251 +67.3 Audi 205 211 +2.9 Land Rover 103 142 +37.9 Lexus 112 140 +25 Volvo 64 97 +51.6 Porsche 42 69 +64.3

Дані: «Укравтопром».