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    Найдорожчий електромобіль в Україні провалив важливе випробування (відео)

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    Porsche Taycan Cross Turismo провалив &laquo;лосиний&raquo; тест - Найдорожчий електромобіль в Україні провалив важливе випробування (відео)

    Porsche Taycan Cross Turismo провалив «лосиний» тест

    Скріншот з відео

    Електричний Porsche Taycan, який є найдорожчим електромобілем в Україні, провалив випробування на маневровість

    Іспанські фахівці випробували на маневровість електричний Porsche Taycan – найдорожчий електромобіль, який можна купити в Україні офіційно. Експерти влаштували так званий «лосиний» тест для версії Cross Turismo.

    Електрокар успішно впорався з перестроюваннями на швидкості 74 кілометри на годину. Потім водій зробив кілька спроб пройти дистанцію на швидкостях 76 і 77 кілометрів на годину. Однак всі заїзди закінчилися невдало. Taycan Cross Turismo раз у раз чіпляв розставлені на трасі конуси.

    На думку фахівців, «чисто» пройти випробування універсалу, який важить 2,4 тонни, завадив центр ваги, збільшений дорожній просвіт, а також неправильно підібрані покришки. Всі ці фактори негативно позначилися на маневреності моделі.

    Своє припущення експерти підкріпили результатами аналогічного електрокара Taycan у кузові седан, який впорався з «лосиним» тестом на швидкості 78 кілометрів на годину.

    «Лосиний» тест – це випробування на стійкість автомобіля під час об'їзду перешкод, що виникли на дорозі несподівано. Такі, як, наприклад, лось чи інша тварина. Саме тому він і називається тестом на «лося».

    Хорошим результатом вважається, якщо машина справляється із завданням і не зачіпає конуси на швидкості близько 80 кілометрів на годину.

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    Теги: Електромобілі Porsche Taycan
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    Найдорожчий електромобіль в Україні провалив важливе випробування (відео)