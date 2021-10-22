Найдорожчий електромобіль в Україні провалив важливе випробування (відео)

Електричний Porsche Taycan, який є найдорожчим електромобілем в Україні, провалив випробування на маневровість

Іспанські фахівці випробували на маневровість електричний Porsche Taycan – найдорожчий електромобіль, який можна купити в Україні офіційно. Експерти влаштували так званий «лосиний» тест для версії Cross Turismo.

Електрокар успішно впорався з перестроюваннями на швидкості 74 кілометри на годину. Потім водій зробив кілька спроб пройти дистанцію на швидкостях 76 і 77 кілометрів на годину. Однак всі заїзди закінчилися невдало. Taycan Cross Turismo раз у раз чіпляв розставлені на трасі конуси.

На думку фахівців, «чисто» пройти випробування універсалу, який важить 2,4 тонни, завадив центр ваги, збільшений дорожній просвіт, а також неправильно підібрані покришки. Всі ці фактори негативно позначилися на маневреності моделі.

Своє припущення експерти підкріпили результатами аналогічного електрокара Taycan у кузові седан, який впорався з «лосиним» тестом на швидкості 78 кілометрів на годину.

«Лосиний» тест – це випробування на стійкість автомобіля під час об'їзду перешкод, що виникли на дорозі несподівано. Такі, як, наприклад, лось чи інша тварина. Саме тому він і називається тестом на «лося».

Хорошим результатом вважається, якщо машина справляється із завданням і не зачіпає конуси на швидкості близько 80 кілометрів на годину.