  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    В Україні відкривають найпотужнішу зарядку для електромобілів. Але не для всіх

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перша зарядна станція в Україні на 320 кіловат - В Україні відкривають найпотужнішу зарядку для електромобілів. Але не для всіх
    Перша зарядна станція в Україні на 320 кіловат

    Під Борисполем відкривають зарядну станцію потужністю 320 кіловат. Але заряджатися на ній зможуть лише Porsche

    В Україні відкривається найпотужніша зарядна станція для електромобілів. Під Борисполем встановили зарядку на 320 кіловат. Тоді як переважно в нашій країні пропонують станції потужністю 50 кіловат.

    Працювати станція почне на початку червня 2021 року. Користуватися нею зможуть лише власники Porsche Taycan та інших електричних моделей німецької компанії, що з’являться у найближчому майбутньому.

    Така вибірковість цілком логічна, адже станція запрацює на території дилерського центру Porsche.

    Зарядна станція Porsche
    Зарядна станція Porsche

    «Дилерський центр Порше Центр Київ Аеропорт встановлює швидку зарядну станцію, де від 5% до 80% заряду електрокар отримає у середньому за 25 хвилин. Унікальний продукт виготовлено спеціально на замовлення Porschе», - повідомили «Главком.Техно» в українському представництві Porsche.

    В компанії також відзначають, що зарядкою можна буде користуватися вільно. Але, мабуть, для власників електрокарів, ціни на які стартують з 95 тисяч доларів, це не дуже важлива інформація.

    В Україні поки що продається лише одна електрична модель Porsche – Taycan, який нещодавно був на тесті у «Главком.Техно». Знайти матеріал можна за цим посиланням.

    Також нещодавно в Україні стартували продажі нової версії Porsche Taycan – Cross Turismo. За великим рахунком, це той самий електромобіль, але в кузові «універсал».

    Теги: Електромобілі Porsche Taycan
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні відкривають найпотужнішу зарядку для електромобілів. Але не для всіх