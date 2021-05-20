В Україні відкривають найпотужнішу зарядку для електромобілів. Але не для всіх

Під Борисполем відкривають зарядну станцію потужністю 320 кіловат. Але заряджатися на ній зможуть лише Porsche

В Україні відкривається найпотужніша зарядна станція для електромобілів. Під Борисполем встановили зарядку на 320 кіловат. Тоді як переважно в нашій країні пропонують станції потужністю 50 кіловат.

Працювати станція почне на початку червня 2021 року. Користуватися нею зможуть лише власники Porsche Taycan та інших електричних моделей німецької компанії, що з’являться у найближчому майбутньому.

Така вибірковість цілком логічна, адже станція запрацює на території дилерського центру Porsche.

Зарядна станція Porsche

«Дилерський центр Порше Центр Київ Аеропорт встановлює швидку зарядну станцію, де від 5% до 80% заряду електрокар отримає у середньому за 25 хвилин. Унікальний продукт виготовлено спеціально на замовлення Porschе», - повідомили «Главком.Техно» в українському представництві Porsche.

В компанії також відзначають, що зарядкою можна буде користуватися вільно. Але, мабуть, для власників електрокарів, ціни на які стартують з 95 тисяч доларів, це не дуже важлива інформація.

В Україні поки що продається лише одна електрична модель Porsche – Taycan, який нещодавно був на тесті у «Главком.Техно». Знайти матеріал можна за цим посиланням.

Також нещодавно в Україні стартували продажі нової версії Porsche Taycan – Cross Turismo. За великим рахунком, це той самий електромобіль, але в кузові «універсал».