- Головні фішки нового електромобіля Porsche, який дебютував в Україні

Що являє собою новинка від Porsche в Україні – електричний Taycan Cross Turismo

Продажі першого серійного електромобіля Porsche – спортивного седана Taycan – стартували ще у 2019 році. Тож всі, хто цікавляться «зеленою» технікою, добре знають цю модель. Знайома з нею і редакція «Главкома»: у нас на тесті електрокар побував в березні 2021 року.

Цього ж року в Україні стартували продажі нової версії Taycan – Cross Turismo. І нам знову вдалося ознайомитися з новинкою віч-на-віч.

Перше враження від новинки: це той самий Taycan, але в кузові «універсал». І за багатьма параметрами це твердження відповідає дійсності. Сидячі за кермом не відчуваєш жодних відмінностей. Та сама панель приладів, те саме кермо, та сама мультимедійна система. Дещо збільшений кліренс, але знов таки, не настільки, щоб це відчувати в стандартних дорожніх умовах.

Проте, хай це звучить досить пафосно, диявол криється в деталях, які у даному випадку ми вирішили назвати фішками Cross Turismo. Це особливості електромобіля, які відрізняють його, або від звичайного «Тайкана», або від інших електромобілів.

Отже, головні фішки Porsche Taycan Cross Turismo від «Главком.Техно».

Практичність

З точки зору керованості та драйву Cross Turismo нічим не відрізняється від седан-версії «Тайкану». Але практичність – це зовсім інша справа. Тут новачок має чим похизуватися. По-перше, мова йде про всюдихідну практичність. Універсал краще підготовлений до легкого бездоріжжя. Він має:

збільшений кліренс;

спеціальні кузовні елементи, які захищають фарбу від пошкодження (пакет Off-Road Design);

спеціальний «позашляховий» режим – Gravel.

По-друге, Cross Turismo більш практичний з точки зору внутрішнього простору. Спереду цього не відчуваєш. Але позаду простору помітно більше ніж в седані. Цього досягли за рахунок більш високої криши та збільшеної колісної бази.

Багажник Porsche Taycan Cross Turismo

Багажник теж збільшився – приблизно на 40 літрів. А користуватися ним набагато зручніше, адже замість кришки, яка є у седана, тут повноцінні п’яті двері. А це означає, що отвір для завантаження багажу більший.

Задній диван складається в рівну підлогу утворюючи величезний простір для особистих речей. До того ж, можна замовити фірмовий тримач для велосипедів і перетворити Cross Turismo на повноцінний електромобіль для подорожей.

Отже, ми маємо люксовий електромобіль, який не боїться легкого бездоріжжя та здатен прийняти на борт купу особистих речей.

Швидка зарядка

Швидка зарядка Porsche Taycan Cross Turismo

В середньому на одній зарядці Porsche Taycan Cross Turismo проїжджає близько 400 кілометрів (за циклом WLTP). Ця цифра не є видатною у світі сучасних електромобілів. Наприклад, ми можемо пригадати нещодавно презентований Mercedes EQS, який обіцяє 770 кілометрів. Але у «Порше» є інший козир – швидкість зарядки. Taycan у будь-якій модифікації може приймати до 270 кіловат, тоді як у того ж EQS максимальний показник – 200 кіловат.

Це дозволяє «Тайкану» приблизно за 6 хвилин поповнити запас ходу на 100 кілометрів.

Зарядна станція Porsche потужністю 320 кіловат

Хоча, треба відзначити, що таких потужних зарядних станцій в Україні майже не існує. Точніше, вона лише одна. Під Києвом на території дилерського центру Porsche збудовано станцію потужністю 320 кіловат. Вона дозволяє зарядити батарею «Тайкана» на 80% менш ніж за чверть години.

Найчастіше ж вам доведеться мати справу з «заправками» потужністю 50 кіловат. На такій станції ви зможете зарядитися від 5% до 80% за півтори години.

Оснащення

Porsche Taycan Cross Turismo

В Porsche впевнені, що покупці Taycan Cross Turismo – це люди, що ведуть активний спосіб життя і часто виїжджають за місто. Тому вже в «базі» електромобіль оснащено спеціальною пневматичною підвіскою та системою, що вміє запам’ятовувати складні ділянки дороги та відповідно налаштовувати підвіску.

Також до стандартного оснащення входить вже згадуваний їздовий режим Gravel ( «Гравій») для легкого бездоріжжя, який дає прибавку 30 міліметрів до кліренсу і втручається в алгоритми роботи всієї мехатроніки.

Передня панель Porsche Taycan Cross Turismo

Ще один нюанс – всі Cross Turismo з повним приводом і системою контролю тяги. А батарея ємністю 93,4 кіловат, що є опцією для седана, на універсал встановлюється за замовчуванням.

Висновки

За великим рахунком, єдине, у чому Cross Turismo програє седану, це загальне сприйняття. Звичайний Taycan сприймається як справжній спорткар. Cross Turismo – як турист з рюкзаком, в який можна запхати спальник та палатку.

Але, напевно, людей, щоб обирають автомобіль очима, набагато менше ніж тих, хто робить це «холодною» головою. А саме тому у новинки від Porsche є всі шанси обійти за продажами електричного первістка компанії.