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Названо найпопулярніші дизельні авто в Україні за 2024 рік

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Названо найпопулярніші дизельні авто в Україні за 2024 рік
Попит на дизельні авто в Україні знизився
фото: depositphotos.com

Найбільшим попитом користуються дизельні Renault

За 2024 рік Українці поставили на облік 73 тис. нових і вживаних автомобілів із дизельними двигунами. Це на 14% менше, аніж у 2023 році, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Примітно, що у сегменті нових дизельних авто спостерігається зростання одразу на 28%. Придбано 17,8 тис. таких машин, а їх частка на ринку зросла з 22,8 до 25,6%.

Найпопулярнішими є дизельні кросовери та пікапи, а лідирує з великим відривом Renault Duster.

Топ 5 нових дизельних моделей в Україні за 2024 рік:

  • Renault Duster – 5246 проданих авто.
  • Volkswagen Touareg – 1217 од.
  • Toyota Hilux – 1072 од.
  • Peugeot Landtrek – 926 од.
  • Skoda Kodiaq – 774 од.

А от попит на вживані дизельні авто в Україні знизився. За 2024 рік першу реєстрацію пройшли 55,2 тис., що на 22% менше, аніж роком раніше. Їх частка на ринку знизилася з 30 до 24,8%. Лідером також є Renault.

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні за 2024 рік:

  • Renault Megane – 5021 зареєстрованих авто.
  • Skoda Octavia – 3924 од.
  • Volkswagen Passat – 3731 од.
  • Nissan Qashqai – 2943 од.
  • Volkswagen Golf – 2050 од.

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Теги: Renault автомобіль дизельне пальне

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