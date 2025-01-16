Названо найпопулярніші дизельні авто в Україні за 2024 рік

Найбільшим попитом користуються дизельні Renault

За 2024 рік Українці поставили на облік 73 тис. нових і вживаних автомобілів із дизельними двигунами. Це на 14% менше, аніж у 2023 році, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Примітно, що у сегменті нових дизельних авто спостерігається зростання одразу на 28%. Придбано 17,8 тис. таких машин, а їх частка на ринку зросла з 22,8 до 25,6%.

Найпопулярнішими є дизельні кросовери та пікапи, а лідирує з великим відривом Renault Duster.

Топ 5 нових дизельних моделей в Україні за 2024 рік:

Renault Duster – 5246 проданих авто.

Volkswagen Touareg – 1217 од.

Toyota Hilux – 1072 од.

Peugeot Landtrek – 926 од.

Skoda Kodiaq – 774 од.

А от попит на вживані дизельні авто в Україні знизився. За 2024 рік першу реєстрацію пройшли 55,2 тис., що на 22% менше, аніж роком раніше. Їх частка на ринку знизилася з 30 до 24,8%. Лідером також є Renault.

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні за 2024 рік: