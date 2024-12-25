Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

АРМА забрала в управління іспанську нерухомість сім’ї одіозного ексвоєнкома Борисова

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
АРМА забрала в управління іспанську нерухомість сім’ї одіозного ексвоєнкома Борисова
Ексвоєнком Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО
фото: Одеський обласний ТЦК

Загальна вартість закордонного нерухомого майна, яке записано на матір та дружину підозрюваного військовослужбовця, складає близько 178 млн грн

Суд передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майно, яке належить сім’ї підозрюваного ексначальника ТЦК Одещини полковника Євгена Борисова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Отже, АРМА дісталися:

  • будинок площею 857 кв. м в іспанському курортному містечку Марбелья вартістю 4 млн євро (близько 158 млн грн), який у грудні 2022 року придбала матір Борисова;
  • нежитлове офісне приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташоване у тому ж місті Марбелья (Іспанія). Нерухомість вартістю 510 тис. євро (приблизно 20 млн грн) оформила на себе дружина Борисова у лютому 2023 року.

Крім цього, столичний суд передав АРМА три елітні автомобілі, куплені у розпал війни дружиною і тещою підозрюваного полковника. Зокрема, ідеться про автомобіль Mercedes-Benz GLS580 вартістю 2 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG за ціною 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser Prado 150 за заниженою вартістю 48 тис. грн.

Отримавши перелічене майно, Національне агентство з питань виявлення, розшуку повинно провести відповідні заходи з метою забезпечення збереження його економічної вартості.

За даними слідства, іспанську нерухомість та автівки полковник Євген Борисов, працюючи начальником ТЦК Одещини, отримав злочинним шляхом. Йому оголошено підозру у відмиванні майна. Наприкінці листопада 2024 року суд залишив військового під вартою і призначив заставу у розмірі 39,3 млн грн.

Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

Як відомо, у 2023 році журналісти-розслідувачі відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Видання зазначає, що, згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

Ще в березні 2023 року у ЗМІ поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина – комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen.

Читайте також:

Теги: гроші автомобіль Іспанія майно Одещина ТЦК АРМА війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автомобіль швидкої допомоги доправив Бове до лікарні
Матч чемпіонату Італії перервав моторошний інцидент
1 грудня, 22:17
Ситуація на фронті 30 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2024 року
30 листопада, 00:24
На думку Рютте, Україна сама повинна вирішити, коли вона буде готова почати переговори з Росією
Переговори з Росією: генсек НАТО дав пораду Україні
3 грудня, 23:58
Renault показала новий суперкар у стилі ретро
Renault показала новий суперкар у стилі ретро
13 грудня, 15:45
Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, з міжнародним радником із професійної військової освіти Литовської Республіки Стасісом Палдунасом
Стало відомо, коли Литва допоможе Україні підготувати військових інструкторів
12 грудня, 22:57
За даними британської розвідки, основна мета Росії в Сирії – зберегти контроль над своїми військовими базами
Розвідка Британії назвала основну мету Путіна в Сирії після краху режиму Асада
13 грудня, 15:40
У Рильську нарахували понад 15 «прильотів»
Рильськ на Курщині зазнав масованого ракетного удару (відео)
20 грудня, 18:59
На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки
На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння багатоповерхівки
22 грудня, 01:23
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи
РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
22 грудня, 10:55

Кримінал

АРМА забрала в управління іспанську нерухомість сім’ї одіозного ексвоєнкома Борисова
АРМА забрала в управління іспанську нерухомість сім’ї одіозного ексвоєнкома Борисова
У Києві поліція затримала чоловіка, який запускав феєрверки з вікна 11 поверху
У Києві поліція затримала чоловіка, який запускав феєрверки з вікна 11 поверху
Агентку ФСБ засуджено до 15 років за зйомки обстрілів Миколаївщини для росТБ
Агентку ФСБ засуджено до 15 років за зйомки обстрілів Миколаївщини для росТБ
Шахраї виманили майже 3 млн грн, видаючи себе за працівників банку: яке покарання отримали
Шахраї виманили майже 3 млн грн, видаючи себе за працівників банку: яке покарання отримали
Самогубство підлітка, примусово вивезеного до РФ: Офіс генпрокурора відреагував
Самогубство підлітка, примусово вивезеного до РФ: Офіс генпрокурора відреагував
У Херсоні СБУ затримала ексохоронця російської катівні: йому загрожує довічне
У Херсоні СБУ затримала ексохоронця російської катівні: йому загрожує довічне

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони
24K
Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
22K
Влада Вінниччини придумала, куди сховати скандальний МСЕК, який тепер підлягає ліквідації

Новини

Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua