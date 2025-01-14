Новий електромобіль Tesla надійшов у виробництво (фото)

Tesla Model Y Juniper змінилася зовні та всередині, а її запас ходу збільшено

Електромобіль Tesla Model Y 2025 надійшов у виробництво. Сьогодні, 14 січня, кросовер почали збирати на європейській гігафабриці у передмісті Берліна. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Крім того, нова Tesla Model Y (робоча назва – Juniper) найближчим часом встане на конвеєр у Китаї. Саме в цій країні презентували електрокар.

За день електрокар зібрав 50 тис. замовлень фото: Tesla

Попит на електрокросовер Tesla Model Y Juniper виявився вищим, аніж очікували – авто активно розкуповують. У Китаї лише за перший день продажів (вони там стартували раніше, ніж в Європі) модель зібрала понад 50 тис. замовлень.

Поставки нових авто покупцям почнуться у березні. Разом із тим, виробництво Tesla Model Y Juniper у США почнеться дещо пізніше.

Нагадаємо, що нова Tesla Model Y 2025 змінилася зовні та отримала оригінальну передню і задню оптику. У салоні замінили кермо та сидіння, а також покращили шумоізоляцію та встановили тачскрін для задніх пасажирів.

У салоні замінили кермо фото: Tesla

Електромобіль Tesla Model Y Juniper дебютував у задньопривідній 299-сильній версії RWD та повноприводному 450-сильному варіанті Long Range AWD. Він став дещо швидшим, а його запас ходу завдяки покращеній аеродинаміці зріс до 466-551 км. Ціна Tesla Model Y стартує з $39 950.