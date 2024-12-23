Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 207 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 18 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 593 дрони-камікадзе та здійснив 3650 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 207 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Времівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Лиманському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця, всього відбулося сім зіткнень.

На Куп’янському напрямку

Агресор сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Українські захисники відбили п’ять атак, дві ще тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 36 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівки, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки. Вісімнадцять атак ще відбивають наші захисники дотепер.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Васюківки, Часового Яру та Ступочок, чотири атаки вже успішно відбили наші захисники, ще три боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку

Ворог сім разів атакував позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Дружба. Чотири боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку

Окупанти 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка. Дотепер триває сім боєзіткнень.

Противник зазнає значних втрат. Попередньо, на цьому напрямку було знешкоджено 390 окупантів, 161 з них – безповоротно.

На Курахівському напрямку

Ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. Всі атаки вже відбито.

На Времівському напрямку

Противник проводив 36 наступальних дій неподалік Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у районі населеного пункту Багатир. Вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На Оріхівському напрямку

Війська загарбників один раз атакували в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Наші війська відбили три атаки, противник успіху не мав.

На Курщині

Українські захисники сьогодні відбивали 26 штурмів позицій українських підрозділів, одне боєзіткнення досі триває. Ворог здійснив 432 обстріли.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено воїнів 3-ої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 406-ої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1034-й день повномасштабної війни в Україні.