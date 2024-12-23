Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 23 грудня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 207 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 18 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 593 дрони-камікадзе та здійснив 3650 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 207 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Времівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Лиманському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця, всього відбулося сім зіткнень.

На Куп’янському напрямку

Агресор сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Українські захисники відбили п’ять атак, дві ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 36 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівки, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки. Вісімнадцять атак ще відбивають наші захисники дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року фото 3

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Васюківки, Часового Яру та Ступочок, чотири атаки вже успішно відбили наші захисники, ще три боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог сім разів атакував позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Дружба. Чотири боєзіткнення тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Окупанти 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка. Дотепер триває сім боєзіткнень.

Противник зазнає значних втрат. Попередньо, на цьому напрямку було знешкоджено 390 окупантів, 161 з них – безповоротно.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. Всі атаки вже відбито.

На Времівському напрямку

Противник проводив 36 наступальних дій неподалік Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у районі населеного пункту Багатир. Вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу. 

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року фото 7

На Оріхівському напрямку

Війська загарбників один раз атакували в районі Новоандріївки. 

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Наші війська відбили три атаки, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року фото 9

На Курщині

Українські захисники сьогодні відбивали 26 штурмів позицій українських підрозділів, одне боєзіткнення досі триває. Ворог здійснив 432 обстріли. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено воїнів 3-ої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 406-ої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1034-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб автомобіль ворог війна Україна росія ЗСУ Курщина Куп'янськ Покровськ Курахове Харківщина Лиман Торецьк Донеччина Луганщина Запорізька область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
27 листопада, 12:26
У Нацгвардії збільшили термін загальної військової підготовки
У Нацгвардії збільшили термін загальної військової підготовки
27 листопада, 04:11
6 грудня – День Збройних сил України
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 грудня, 00:12
Путін хоче витіснити ЗСУ з Курщини до 20 січня
Путін наказав витіснити ЗСУ з Курщини: Зеленський назвав терміни
23 листопада, 18:45
Стало відомо, що полонені – військові з першої танкової армії РФ. Деякі з тих, хто потрапив у полон, перебувають під слідством у Росії, частина з них уже засуджені
Захопили в полон росіян: Третя штурмова провела успішну операцію на Харківщині
25 листопада, 12:19
2,7 млрд грн виділено на будівництво та облаштування укриттів у закладах освіти
Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині виконано майже на 100% – Шмигаль
5 грудня, 16:01
Росія продовжить терористичні удари по території України
Росія накопичила ракети для нового удару по Україні – РНБО
8 грудня, 21:23
Кіт Келлог висловився про закінчення війни в Україні
Спецпредставник США з питань України зробив заяву про завершення війни
13 грудня, 20:58
Новошахтинський НПЗ використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ
Генштаб офіційно підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області
19 грудня, 10:27

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року
Радник Байдена розповів, коли Україна може стати членом НАТО
Радник Байдена розповів, коли Україна може стати членом НАТО
Фіцо вийшов від Путіна і розказав про довгу розмову
Фіцо вийшов від Путіна і розказав про довгу розмову
Стало відомо, скільки заяв подано до «Українського легіону» в Польщі
Стало відомо, скільки заяв подано до «Українського легіону» в Польщі
Україна п’ять місяців тримається за Курщину: аналіз операції від Washington Post
Україна п’ять місяців тримається за Курщину: аналіз операції від Washington Post
Командир секретного підрозділу розвідки пояснив, яке звершення війни буде справедливим
Командир секретного підрозділу розвідки пояснив, яке звершення війни буде справедливим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 грудня: ситуація на фронті
47K
У Польщі введено штраф за «тепловий паразитизм»: що слід знати українцям
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 грудня 2024
42K
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото
35K
«Пішов у СЗЧ» на цілий рік. Суд ухвалив покарання жителю Буковини
34K
Бій Усик – Ф'юрі: гонорари боксерів

Новини

23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua