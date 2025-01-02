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Tesla скуповує Мексику: гігантський завод за $100 мільйонів готується автореволюції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Tesla скуповує Мексику: гігантський завод за $100 мільйонів готується автореволюції
Tesla придбала 1194 га землі на чотирьох різних ділянках у Санта-Катаріні та Нуево-Леон
фото із відкритих джерел

Очікується, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в Giga Texas десь у другій половині 2025 року, і  там вироблятимуть мільйони автомобілів на рік

Tesla придбала землю для будівництва потужностей заводу Giga Mexico за $100 млн. Про це пише Teslarati.

Tesla здійснила велику угоду, придбавши чотири ділянки землі в мексиканському муніципалітеті Санта-Каталіна, штат Нуево-Леон, загальною площею 1194 га. За даними звітів, на покупку цих ділянок компанія витратила близько $100 млн.

Земля була придбана компанією Ecological Project Mario, підприємством партнером і менеджером якої був колишній керівник Tesla Еудженіо Грандіо де ла Торр.

«Придбання землі є значною інвестицією для Tesla. Це також підкреслює наміри компанії розширювати свої виробничі можливості. Giga Mexico спочатку була оголошена місцем, де Tesla буде виробляти недорогий автомобіль, але все може змінитись. Очікується, що виробництво Cybercab почнеться в Giga Texas десь у другій половині 2025 року», – йдеться у статті. 

Ці території призначені для будівництва Giga Mexico – майбутнього заводу, який стане ключовим об'єктом у виробничій стратегії Tesla. Спочатку завод планувався для випуску нового доступного електромобіля. Однак через затримки у проєкті його статус залишається невизначеним.

Раніше в жовтні 2024 року Tesla представила Cybercab – автономне роботаксі, яке буде запущене у виробництво на Giga Texas. 

«Tesla прагне досягти рівня виробництва Cybercab щонайменше 2 мільйони одиниць на рік або, можливо, навіть 4 мільйони одиниць на рік. Для таких обсягів може знадобитися спеціальне виробниче підприємство для Cybercab», – пояснюють задум журналісти Teslarati.

Нагадаємо, вибух Tesla Cybertruck біля вежі Трампа стався у середу, 1 січня. За словами глави поліції Лас-Вегаса Кевіна Макмехілла, в результаті загинула одна людина. Крім того, семеро отримали травми. Місцева влада поки не встановила, що стало причиною вибуху і хто його скоїв. Пізніше Макмехілл уточнив, що правоохоронці виявили в Cybertruck, що вибухнув, каністри з бензином і піротехніку.

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Теги: автопром завод автомобіль Tesla Мексика

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