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Renault повертає знамениту дешеву модель (фото, відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Renault повертає знамениту дешеву модель (фото, відео)
Renault Twingo повернеться у 2026 році
фото: Renault

Новий Renault Twingo буде компактним і дешевим електрокаром для міста

Renault Twingo невдовзі повернеться на ринок. Компактний хетчбек А-класу почнуть продавати з 2026 року за ціною від 20 тисяч євро, причому він стане електрокаром. Передсерійний варіант моделі показали на автошоу у Брюсселі, а його подробиці розкрили на сайті Renault.

Новий Renault Twingo E-Tech є сучасною версією моделі першого покоління. Він дуже нагадує оригінальний Renault Twingo 1992 року – має характерний силует із великим кутом нахилу лобового скла та півкруглі фари і ліхтарі.

Хетчбек стане електромобілем
Хетчбек стане електромобілем
фото: Renault

Утім, оптика в автомобілі світлодіодна, а дверей у хетчбек п’ять, а не три. Замість зсувного даху встановили панорамний скляний.

У салоні Renault Twingo 2026 збережено рельєфний дизайн передньої панелі, проте встановлені сучасні цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін. Хетчбек отримав безключовий доступ, камеру та клімат-контроль.

У салоні встановили два дисплеї
У салоні встановили два дисплеї
фото: Renault

Електромобіль Renault Twingo є чотиримісним. У спинках передніх сидінь зробили магнітне кріплення для смартфонів.

Новий Renault Twingo дуже нагадує оригінальну модель 1992 року
Новий Renault Twingo дуже нагадує оригінальну модель 1992 року
фото: Renault

Характеристики Renault Twingo 2026 поки тримають у секреті. Зазначається, що електрокар отримає мотор із низькою енерговитратою – 10 кВт∙год на 100 км.

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Теги: Renault автомобіль Електромобілі

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