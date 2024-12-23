Злиття японських автогігантів Honda та Nissan: стала відома дата

Honda та Nissan мають намір об'єднатися до серпня 2026 року

Унаслідок злиття бізнесів буде створено спільну холдингову компанію

Honda Motor та Nissan Motor підписали угоду про наміри щодо інтеграції бізнесу. Про це пише Honda Global.

Директори компаній 23 грудня офіційно схвалили початок переговорів про злиття. Остаточну угоду, як очікується, буде досягнуто у червні 2025 року. Загальні збори акціонерів автовиробників щодо схвалення злиття мають відбутися у квітні 2026 року.

Передбачається, що буде створено спільну холдингову компанію, яка об'єднає операції обох автовиробників. Завершення злиття заплановане на серпень 2026 року. В результаті буде створено третій за обсягами продажів на світовому ринку автовиробника.

Після угоди між Nissan та Honda про початок розгляду можливості інтеграції бізнесу шляхом створення спільної холдингової компанії Mitsubishi Motors оголосила про те, що має намір до кінця січня 2025 року дійти висновку про участь або залучення до цього процесу, йдеться в окремому спільному повідомленні трьох автовиробників.

Крім того, Honda оголосила про намір викупити свої акції на суму до 1,1 трлн єн ($7 млрд). Нова програма buyback скасовує колишню – обсягом 100 млрд єн і почне діяти з 6 січня 2025 року.

Нагадаємо, Японські корпорації Honda Motor і Nissan Motor ведуть попередні переговори про злиття у зв'язку зі зростаючою конкуренцією з китайськими автовиробниками та нижчим, ніж очікувалося, споживчим попитом на електромобілі.

За даними Японської асоціації автовиробників, близько 8% працюючого населення країни зайняті в автомобільній та суміжних галузях. У 2023 році на автомобільну промисловість загалом, включаючи випуск легкових машин, вантажівок, мотоциклів та запасних частин до них, припало понад одну п'яту загального обсягу експорту Японії, повідомила асоціація.