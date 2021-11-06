Названо «найбруднішого» виробника автомобілів у світі

Природозахисна організація Greenpeace назвала виробника автомобілів, який найбільше шкодить навколишньому середовищу

Експерти природозахисної організації Greenpeace опублікували рейтинг найбільших світових автовиробників за об’ємами шкідливих викидів. Останнє місце у списку зайняла японська Toyota.

Компанія отримала низьку оцінку через відсутність, на думку екологів, підтримки переходу на екологічно чисті джерела енергії.

Автори рейтингу стверджують, що Toyota більше за інших найбільших автовиробників прагне зберегти у своїй модельній лінійці двигуни внутрішнього згоряння.

Хоча Toyota розраховує знизити сукупні обсяги шкідливих викидів за рахунок розвитку гібридних технологій і розвитку водневого напрямку, екологи відзначили, що гібриди, всього на третину чистіші в порівнянні з двигунами внутрішнього згоряння.

Автовиробник багато разів стверджував, що не прагне повномасштабного переходу на електромобілі, маючи намір зберігати у модельному ряді всі варіанти силових установок, щоб забезпечити покупцям можливість вибору.

Глава Toyota Акіо Тойода нещодавно висловився негативно щодо глобального тренду на електрифікацію. Він неодноразово зазначав, що різкий перехід на електротягу загрожує катастрофою зі втратою мільйонів робочих місць, а також попереджав, що Японія залишилася б без електрики, якби весь автопарк країни перевели на батареї.

Окрім Toyota, екологи звинуватили у недостатніх зусиллях з декарбонізації такі компанії, як Stellantis, Ford, Honda, Hyundai та Volkswagen.

А найкращим Greenpeace назвав американський концерн General Motors.

В Україні автомобілі Toyota користуються високим попитом. Одразу декілька моделей компанії входять до топ-10 найпопулярніших автомобілів країни.